Piu supera desconfiança e leva bronze nos 400 m com barreira nas Olimpíadas

Atleta chegou à segunda medalha olímpica na carreira, após repetir feito conquistado nos jogos de Tóquio-2020

Folhapress - 09 de agosto de 2024

Alison Santos, o “Piu”, conquistou medalha de bronze nos Jogos de Paris 2024. (Foto: Carol Coelho/Folhapress)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de bronze nos 400 metros com barreira nos Jogos Olímpicos de Paris. O atleta chegou à segunda medalha olímpica na carreira, após o bronze na modalidade em Tóquio-2020.

No pódio, ele teve a companhia de Rai Benjamin, dos Estados Unidos, que ficou com o ouro, e Karsten Warholm, da Noruega, com a prata.

O brasileiro fez a prova em 47s26, contra 46s46 e 47s06 dos rivais. Os três primeiros colocados são os mesmos de Tóquio, invertendo o primeiro e segundo colocados.

Havia grande expectativa quanto ao que Piu poderia apresentar na final, principalmente após o rendimento na semi.

Na ocasião, ele passou em terceiro na bateria e não conquistou a vaga de forma direta – vão os dois primeiros. Teve de esperar o fim da prova para saber se o tempo em que completou a prova permitiria ir à briga por medalha.

O brasileiro chegou a Paris como terceiro colocado do ranking mundial e um dos favoritos na modalidade.