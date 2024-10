6 datas de aniversário que ninguém gostaria de ter e quem têm não gosta

Infelizmente não dá para escolher o dia certinho que a gente vai nascer, não é mesmo?

Magno Oliver - 04 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Nossa Cozinha com Fátima Barros)

A data do nosso aniversário costuma ser um momento muito especial em que celebramos a vida com as pessoas que mais amamos.

No entanto, não são todas as datas de aniversário que causam essa empolgação geral nas pessoas. Algumas podem se tornar tristes ou até mesmo desconfortáveis, dependendo do contexto e o dia da semana em que estão inseridas.

Dessa forma, existem algumas pessoas que não se sentem muito à vontade e não costumam gostar de comemorar elas por alguns fatores.

6 datas de aniversário que ninguém gostaria de ter e quem têm não gosta

1. Dia 29 de fevereiro (Ano Bissexto)

Fazer aniversário no raro dia 29 de fevereiro pode ser frustrante, já que essa data só existe a cada quatro anos. Nos anos normais, as pessoas precisam “improvisar” comemorando em 28 de fevereiro ou 1º de março.

2. Dia 12 de outubro – Dia das Crianças

Fazer aniversário no dia 12 de outubro é motivo de temor e ansiedade em algumas pessoas. Isso acontece principalmente porque o dia é voltado inteiramente para as crianças e isso pode ofuscar totalmente o seu dia tão especial.

3. Dia 31 de dezembro (véspera de Ano Novo)

Competir com o Réveillon é algo complicado. Por isso, essa é outra data que gera uma frustração em alguns aniversariantes.

Assim, fazer aniversário no dia 31 de dezembro pode ser desafiador, já que muitas pessoas estão focadas na contagem regressiva para o Ano Novo e em total clima de virada de ano.

4. Dia 25 de dezembro (Natal)

Você divide o seu dia com ninguém menos que Jesus. Fazer aniversário no dia 25 de dezembro gera a sensação de ter a data ofuscada pela festa tradicional natalina. Mensagens nos grupos de WhatsApp da família, presentes e celebrações acabam sendo compartilhados com o momento da ceia, tirando o foco total de quem está aniversariando.

5. Qualquer dia de Julho (mês das férias)

O mês de julho no geral pode ser muito triste para quem faz aniversário. Isso acontece porque julho é um mês em que muita gente entra de férias, sendo difícil reunir a galera. Principalmente quando ainda se está na escola, fazer aniversário nas férias é um momento muito triste.

6. Dia 2 de novembro (Dia de Finados)

Por fim, outra data em que você simplesmente é esquecido e literalmente “morreu” para as outras pessoas é o dia 2 de novembro, em que é celebrado o Dia de Finados. Assim, aniversários nessa data podem gerar climas sombrios, especialmente em culturas onde o momento é marcado pelo luto e visita das pessoas aos cemitérios.

