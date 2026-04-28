Conheça o apartamento mais caro da história de Mônaco, com 5 andares, piscina infinita com tobogã e custa mais de R$ 1.5 bilhões

Empresário ucraniano compra apartamento em Mônaco por valor bilionário, marcando uma das maiores transações imobiliárias da história

Gabriel Dias - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/WikiMedia)

Uma negociação bilionária movimentou o mercado imobiliário de luxo e chamou a atenção pelo valor fora dos padrões, mesmo para uma das regiões mais exclusivas do mundo.

O negócio, fechado recentemente, entrou para a história como um dos maiores já registrados no setor residencial.

O responsável pela compra é um empresário ucraniano com forte presença no cenário internacional e também no futebol europeu. Dono do Shakhtar Donetsk, ele consolidou sua fortuna ao longo de décadas e já figura entre os nomes mais ricos do mundo.

O imóvel adquirido está localizado em Mônaco, dentro de uma das áreas mais valorizadas do principado. Com cerca de 2.500 metros quadrados distribuídos em cinco andares, o apartamento reúne características típicas do mercado de altíssimo padrão.

Entre os destaques estão os terraços com vista para o Mar Mediterrâneo, piscina privativa, jacuzzi e diversas vagas de estacionamento.

O edifício integra o distrito de Mareterra, uma região moderna construída sobre áreas recuperadas do mar e inaugurada recentemente.

A negociação foi realizada por meio de uma holding do empresário e, embora detalhes oficiais não tenham sido amplamente divulgados, documentos apontam que o valor ultrapassa 470 milhões de euros, equivalente a bilhões de reais.

Esse tipo de investimento reforça o papel de Mônaco como destino preferido de grandes fortunas globais, especialmente em busca de segurança patrimonial e exclusividade.

O principado segue concentrando algumas das propriedades mais caras do planeta, atraindo bilionários de diferentes países.

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