Torcedores do Peñarol saqueiam quiosque e entram em confronto com polícia no Rio

Ainda não há confirmação sobre o que teria motivado o tumulto

Folhapress - 23 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

ALÉXIA SOUSA – Torcedores do Peñarol (URU) se envolveram em uma confusão na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (23). Segundo o governo do Rio, 200 pessoas foram detidas.

No início da tarde, uma briga generalizada se formou entre homens armados com pedaços de madeira e pedras. Os torcedores também entraram em confronto com a Polícia Militar.

O Batalhão de Choque foi acionado, além do Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre feridos. Ainda não há confirmação sobre o que teria motivado o tumulto.

Há relatos de que o confronto teria começado após os uruguaios avistarem torcedores do Flamengo na região.

Outra hipótese aponta que a origem do conflito foi um roubo de celular em um quiosque na orla da praia.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) acompanhavam os torcedores uruguaios, que estão na cidade para o primeiro jogo do Peñarol contra o Botafogo, no estádio do Engenhão, pela semifinal da Libertadores.

Dois ônibus de torcedores do time uruguaio estavam estacionados na orla da praia do Recreio durante o conflito.

Os policiais então foram informados sobre um roubo dentro de um estabelecimento na avenida Lúcio Costa. Após uma revista, o aparelho foi encontrado com um integrante do grupo. O suspeito foi detido.

A confusão generalizada se estendeu pela orla e afetou alguns banhistas, além do transito na região. Há relatos de quiosques saqueados e destruídos. Uma moto chegou a ser incendiada.

“Rio não é lugar de baderna”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Nas redes sociais, a Barra Amsterdam, principal torcida do Peñarol, disparou comunicado na terça (22) orientando torcedores que estão no Rio a andarem em grupo, e não sozinhos. “Ir sozinho ao estádio é muito mais arriscado. Turismo é para os turistas”.

O lateral-direito uruguaio Guillermo Varela, do Flamengo, foi abordado por policiais militares na orla no momento da confusão. Ele estava com um amigo em um carro.

Em posicionamento nas redes sociais, o Flamengo afirmou que “o lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão”, e que o assunto está entregue ao vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, que também é vereador pelo PL.

Varela foi revelado pelo Peñarol e atuou no clube entre 2017 e 2018.

HISTÓRICO DE CONFRONTO

Essa não é a primeira confusão provocada pelos torcedores do Peñarol no Brasil. Em setembro, torcedores do Flamengo e do clube uruguaio entraram em confronto na região da Praia da Macumba, na zona oeste do Rio de Janeiro, antes da partida entre as duas equipes pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Em abril de 2019, um torcedor do Flamengo foi agredido por aficionados do time uruguaio em Copacabana, antes de partida entre as equipes pela fase de grupos da Libertadores. Roberto Vieira de Almeida, de 54 anos, morreu em decorrência das agressões, após ficar internado por cerca de dez meses. Três torcedores do Peñarol foram detidos na ocasião, mas acabaram soltos após o pagamento de fiança.

Os conflitos entre brasileiros e uruguaios não ficam restritos aos torcedores. Em abril de 2017, o volante Felipe Melo, então no Palmeiras, acertou um soco no rosto de Matías Mier, do Peñarol, após confronto entre as equipes pela fase de grupos do torneio continental. Também houve na ocasião confronto entre torcedores dos times nas arquibancadas do estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.