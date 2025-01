6 influencers digitais de Goiás presos em 2024

Portal 6 preparou uma seleção, relembrando 6 influencers de Goiás que foram presos no ano de 2024 e explicando também qual foi o contexto de cada prisão

Samuel Leão - 01 de janeiro de 2025

Ao longo de 2024, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou diversos mandados de prisão, no contexto de várias operações. Em algumas, políticos, organizações criminosas e até policiais foram presos, em outras, influencers digitais foram os alvos.

Assim, o Portal 6 preparou uma seleção, relembrando 6 influencers de Goiás que foram parar atrás das grades em 2024 e o contexto de cada prisão.

1. Igor Viana

Famoso por “causar” na internet com um senso de humor politicamente incorreto, tudo começou quando ele resolveu fazer um vídeo falando que “não pegava mulher com estria e nem gordas”. Assim, conseguiu ibope, e lançou algumas músicas no Youtube, sem conseguir um sucesso muito expressivo.

Com o fracasso da carreira musical, ele buscou outros meios de se manter “nos holofotes”. Ao ter uma filha, que nasceu com paralisia cerebral, começou gravando vídeos cuidando dela e pedindo doações, até que a situação começou a escalar, com Igor publicando vídeos humilhando a garota e ostentando o dinheiro recebido:

“Eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas enviavam o dinheiro para minha conta, minha filha não tem Pix. Se eles foram trouxas, a culpa não é minha”, disse, em vídeo.

Igor foi preso em agosto, mas conseguiu liberdade apenas um mês depois, sob a proibição de usar as redes sociais e de pedir doações.

2. Ana Carolina de Souza

Divulgando a plataforma do tigrinho, pela qual eram praticados golpes, a influencer foi presa pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) no começo de dezembro. Nas redes sociais, ela exibia uma vida de luxos, com artigos de luxo e realizando viagens internacionais.

Tanto ela, quanto as duas influencers a seguir, foram chamadas de “Patricinhas do Tigrinho”, todas eram de Goiás, e Ana Carolina recebeu a visita da PC em Luziânia.

3. Aline Tainara Barbosa

Outra “Patricinha do Tigrinho”, Aline teve a residência em Cristalina alvo de um mandado da polícia. Assim como as outras duas envolvidas, ela divulgava a plataforma de apostas prometendo lucros fáceis aos seguidores.

Todavia, a cada seguidor que se inscrevia, a plataforma a pagava uma certa quantia. Já os jogadores esperançosos acabavam surpreendidos, ao descobrirem que os ganhos prometidos não eram consumados com a dita facilidade.

4. Tawane Alexandra

Diferente das outras duas, Tawane foi localizada em São José dos Campos (SP), sendo percebida também pela ostentação de roupas de grife, aquisição de imóveis e viagens internacionais, que teriam sido conseguidas por meio das plataformas de apostas.

Nas redes sociais, ela e as outras encenavam participar dos jogos, simulando vitórias, nas quais embolsavam valores. As três foram acusadas de estelionato, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Vale citar ainda que todas elas se valiam também de benefícios sociais, como Auxílio Brasil e Bolsa Família.

5. Mecânico Kenin

Conhecido como “Mecânico Kenin”, com mais de 1 milhão de seguidores, Kennedy Silva Roberto matou um entregador atropelado ao dirigir bêbado, em Aparecida de Goiânia, no mês de outubro. O caso chamou atenção pelo influenciador estar em alta velocidade, no momento do acidente.

“Além dele ter consumido bebidas alcoólicas, momentos antes do acidente, ele estava em alta velocidade em uma vida extremamente escura. Ao adentrar em um cruzamento com uma rua principal em alta velocidade, ele acabou assumindo o risco de produzir o resultado”, expressou a delegada Luzia Veneranda, à época, à TV Anhanguera.

Um vídeo registrou o momento do acidente e ele acabou preso. A defesa do acusado negou as acusações, afirmando que ele não estava bêbado no momento da colisão, e que também permaneceu no local do ocorrido, prestando socorro e aguardando as autoridades.

6. Mendigata de Goiás

Em outubro, a influenciadora Yre Sales Duarte, que já foi até moradora de rua e ficou conhecida como “Mendigata” nas redes sociais, foi presa suspeita de tráfico de drogas, na capital goiana.

Apesar da carreira no mundo virtual, a Polícia Militar (PM) afirmou que ela já acumulava mais de 120 abordagens policiais. A prisão aconteceu no Setor Jardim Novo Mundo e a defesa da acusada afirmou que, por ser usuária de drogas, a porção de crack que ela portava seria apenas para consumo pessoal.