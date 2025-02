O maior erro ao usar a Airfryer: pode prejudicar o sabor dos alimentos e muita gente comete

A fritadeira elétrica mais utilizada do mundo tem seus segredos revelados

Magno Oliver - 01 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@soggiorno_elegante)

A Airfryer é prática, rápida e muito eficiente. Quando falamos do eletrodoméstico, já sabemos que vem coisa boa por aí na cozinha. Afinal, ela nunca deixa uma receita na mão.

Assim, a Airfryer se tornou um dos eletrodomésticos mais populares e queridinhos da cozinha moderna. A fritadeira famosinha permite preparar alimentos crocantes e saborosos sem precisar gastar uma gota sequer de óleo.

No entanto, existe um erro comum que muita gente comete ao usar o aparelho que pode comprometer o resultado das receitas e deixar os pratos sem sabor ou com uma textura bem ruim ao final.

O maior erro ao usar a Airfryer que pode prejudicar o sabor dos alimentos

Engana-se quem pensa que Airfryer é só ajustar tempo e temperatura, abrir a gaveta e colocar o alimento que deseja para preparar e comer. Pequenos deslizes podem fazer com que os ingredientes fiquem secos, borrachudos ou até mesmo queimados.

Assim, o maior erro ao utilizar essa ferramenta culinária é não pré-aquecer a fritadeira elétrica antes de colocar a comida.

O manual de funcionamento reporta que o pré-aquecimento ajuda a estabilizar a temperatura interna da fritadeira antes mesmo do início do cozimento. Esse contato inicial da comida com o calor adequado já ajuda para um cozimento mais rápido e eficiente.

Outro problema encontrado em não pré-aquecer é o tempo de cozimento irregular da Airfryer. Assim, os alimentos podem ficar crus ou mesmo queimados por fora e mau cozidos por dentro.

Esse efeito acontece porque a temperatura sobe gradualmente, em vez de cozinhar igualitariamente desde o início do preparo.

Segundo o manual de instruções, o ideal é ligar a Airfryer com alguns minutos de antecedência, de três a cinco minutos, a depender do modelo do seu aparelho.

Outra observação importante é evitar colocar grandes quantidades de comida de uma só vez, pois o excesso dificulta a circulação do ar quente.

