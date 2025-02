Prefeitura divulga calendário de vacinação infantil em CMEIs de Anápolis; confira

Imunização ocorre mensalmente em unidades escolares, a fim de atender maior número de crianças

Thiago Alonso - 01 de fevereiro de 2025

Imagem mostra criança recebendo vacina. (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Começa na próxima terça-feira (04), o cronograma de vacinação do mês de fevereiro em Anápolis, com doses aplicadas em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) do município.

O calendário foi divulgado pela Secretaria de Saúde, incluindo as unidades José Cupertino de Paula, José Epaminondas, Idelfonso Limírio Gonçalves e Jorge Amado.

As aplicações ocorrem mediante a apresentação de documentos que devem ser levados pelos pais ou responsáveis, sendo eles: caderneta de vacinação, acompanhada dos documentos de identificação da criança.

O primeiro local a iniciar as imunizações será o CMEI José Cupertino de Paula, localizado no bairro Industrial Munir Calixto, com datas entre os dias 04 e 06 de fevereiro. Para mais informações, foi disponibilizado o telefone 3902-1192.

Em seguida, o CMEI José Epaminondas, localizado na Vila Fabril, realizará aplicações entre os dias 11 e 13 de fevereiro. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo número (62) 99154-9634.

Para crianças do Parque Residencial das Flores, a vacinação ocorrerá entre os dias 18 e 20 de fevereiro no CMEI Jorge Amado. Foi divulgado o telefone 3902-1282 para eventuais dúvidas.

Por fim, o CMEI Idelfonso Limírio Gonçalves, no Residencial Summerville, deve encerrar o mês com vacinações ocorrendo entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Também foi disponibilizado o número (62) 98548-3854 para mais informações.

O cronograma de vacinação é atualizado mensalmente, a fim de alcançar o maior número de crianças em unidades escolares de Anápolis.

