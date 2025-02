Marconi recebe resposta após acusar PF de agir sob influência política de Caiado

Entidade que representa os delegados publicou nota repudiando declarações do ex-governador

Pedro Hara - 09 de fevereiro de 2025

Ex-governador Marconi Perillo foi um dos alvos de operação da PF. (Foto: Zanone Fraissat/Folhapress)

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) publicou uma nota de repúdio após as declarações feitas pelo ex-governador e atual presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, de interferência política do governador Ronaldo Caiado (UB) na Polícia Federal (PF), após ser alvo da Operação Panaceia, na última quinta-feira (06).

“Os delegados e delegadas de Polícia Federal que presidem inquéritos policiais atrelados a operações têm autonomia para instruir, com imparcialidade, os procedimentos investigativos”, diz a nota emitida pela entidade.

Marconi afirmou ser vítima de armação e atacou Caiado, ao afirmar que a estrutura do Estado está sendo utilizada para ‘persegui-lo, constranger e tentar calá-lo’.

Ainda de acordo com o tucano, a operação é uma “cortina de fumaça” para não irem atrás das denúncias que estão sendo feitas por ele contra o Governo de Goiás.