Procurador defende que Caiado e Mabel sejam multados, mas nega pedidos de cassação e inelegibilidade de ambos

Parecer aponta que houve "caráter eleitoreiro" em encontros realizados no Palácio das Esmeraldas, mas sem impacto eleitoral

Pedro Hara - 10 de fevereiro de 2025

Sandro Mabel e Ronaldo Caiado. (Foto: Divulgação)

Procurador Regional Eleitoral de Goiás, Marcelo Wolff, emitiu parecer contra a inelegibilidade e a cassação do governador Ronaldo Caiado (UB) e do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB).

Na ação protocolada pelo PL, o partido apontava abuso de poder político pela utilização do Palácio das Esmeraldas, residência oficial do Governo de Goiás, para a realização de eventos e jantares com vereadores eleitos e suplentes.

Após a condenação em primeira instância, Caiado e Mabel recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).

Wolff defendeu a condenaação pelas condutas que feriram a legislação eleitoral, mas apenas com o pagamento de multas de R$ 60 mil e R$ 40 mil, respectivamente.

Segundo o procurador, houve “caráter eleitoreiro” nos encontros realizados no Palácio das Esmeraldas, mas ele discordou do impacto dos eventos para caracterizar abuso de poder político.

De acordo com Wolff, houve “desproporcionalidade quanto à gravidade dos fatos” na decisão que condenou ambos em primeira instância.

Ainda não há data para o TRE-GO julgar o recurso de Caiado e Mabel.