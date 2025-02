Roberto Naves estava pagando R$ 3 milhões ao mês por Wi-Fi em ponto de ônibus

Outras irregulares já foram identificadas, sobretudo em contratos com programas, softwares e treinamentos também estão no radar

Samuel Leão - 11 de fevereiro de 2025

Danilo Baliza é diretor de desburocratização da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. (Foto: Portal 6)

Em entrevista ao programa “Agora”, veiculado pela 105.7 FM com o Portal 6, o secretário Municipal de Indústria e Comércio, Kim Abrahão (PSD), acompanhado do diretor de jurídico da pasta, Danilo Baliza, contaram que as auditorias já realizadas estão descobrindo contratos suspeitos firmados na gestão de Roberto Naves (Republicanos).

A contratação de programas, software e licenciamentos são exemplos do que está sendo analisado com lupa.

“No primeiro momento, o que a gente identificou é que o município tem um número exacerbado de ferramentas, de softwares de tecnologia, que foram contratados. O mais assustador é que o município já possuía essas ferramentas”, explicou Danilo.

Segundo ele, os próprios servidores efetivos apontaram essa situação aos novos gestores.

Para piorar, há contratos milionários já pagos que sequer foram executados.

O mais chocante foi o que “instalou” internet Wi-Fi gratuita nos pontos de ônibus. Só em novembro, segundo eles, essa brincadeirinha custou R$ 3 milhões aos cofres públicos.

Kim e Danilo adiantaram que outros órgãos da Prefeitura de Anápolis, como a Procuradoria e a Corregedoria, também estão cientes dessas irregularidades e tudo será remetido ao Ministério Público de Goiás (MPGO).