Jovem é morto com nove tiros em Goiânia e PC terá uma investigação complicada pela frente

Testemunhas não conseguiram dar detalhes do ocorrido e câmeras do local estavam inoperantes

Paulo Roberto Belém - 16 de fevereiro de 2025

Corpo da vítima ficou caído bem na calçada do estabelecimento (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 27 anos, foi morto com nove disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo (16), na porta de uma distribuidora de bebidas localizada no Jardim Itaipú, região Sudoeste de Goiânia.

Ele estaria na porta do estabelecimento quando foi alvejado. A Polícia Civil (PC) já está investigando o caso, com a informação de que dois homens teriam sido vistos em uma moto evadindo do local.

A proprietária do estabelecimento relatou que, no momento dos disparos, estaria nos fundos do estabelecimento descansando por conta do movimento baixo no horário e – que por isso – não tinha informações do paradeiro dos suspeitos ou maiores detalhes do caso;

O pai da vítima informou aos agentes que o filho era usuário de drogas e que ele estava em situação de rua, não sabendo dizer o que pode ter motivado o crime.

O corpo do jovem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), após a realização da perícia que verificou as nove perfurações: oito na parte abdominal e outro em uma das pernas.

Identificando que as câmeras do local estavam inoperantes, a polícia deve procurar por equipamentos próximos que possam ter registrado o que aconteceu para embasar as investigações.