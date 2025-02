6 erros que estão prejudicando a saúde do seu cabelo sem você perceber

Muitos hábitos diários podem danificá-lo sem que você perceba, causando ressecamento, quebra e até queda excessiva

Magno Oliver - 18 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Existem alguns erros que todo mundo comete que estão prejudicando a saúde do seu cabelo sem você perceber e, mesmo assim, muita gente insiste.

1. Lavar o cabelo com água quente

A vontade por um banho quente após um dia longo de trabalho é enorme. Assim, muita gente acaba aproveitando o embalo e se rendendo a lavar os cabelos na água quente do chuveiro.

Porém, a temperatura elevada retira a oleosidade natural do couro cabeludo, deixando os fios ressecados e muito frágeis. Prefira água morna ou fria para preservar a hidratação.

2. Usar shampoo impróprio para o tipo de cabelo

Cada tipo de cabelo precisa de um shampoo específico e muita gente ignora esse ponto. Assim, produtos muito agressivos podem remover nutrientes essenciais, deixando os fios opacos, frágeis e propensos à quebra e queda.

Em caso de dúvida, basta consultar um dermatologista para indicar qual o tipo adequado de produto para seus cabelos.

3. Fazer aplicação do condicionador na raiz do cabelo

O uso do condicionador é diferente da aplicação do shampoo, por exemplo. O condicionador aplicado na raiz pode obstruir os poros, aumentando a oleosidade e favorecendo a queda.

Assim, a aplicação deve ser feita apenas no comprimento e nas pontas. Na raiz é que se aplica o shampoo para higienizar e nutrir o couro cabeludo.

4. Usar chapinha e secador sem a devida proteção térmica

Quem usa chapinha e secador deve tomar muito cuidado. Isso porque o calor excessivo danifica a fibra capilar, deixando os fios quebradiços, sem nutrientes e sem brilho. Assim, o protetor térmico ajuda a reduzir os danos causados pelo calor.

5. Lavar o cabelo todos os dias

Calma, a ciência tem uma explicação para isso.

A lavagem diária pode retirar a oleosidade natural, enfraquecer os fios e até provocar queda. O ideal é lavar os cabelos conforme a necessidade do seu tipo de cabelo. Converse com seu dermatologista ou tricologista a respeito do melhor tipo de higiene para os fios.

6. Dormir de cabelo molhado

Quem nunca, não é mesmo? Apesar de ser um hábito comum para muitos, a umidade favorece o crescimento de fungos no couro cabeludo, causando caspa e enfraquecendo bastante os fios.

Além disso, os fios molhados também pode gerar fungos e bactérias no próprio travesseiro e roupa de cama.

