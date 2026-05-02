Polícia encontra adolescentes nuas e dopadas em casa invadida de Anápolis

Um dos suspeitos seria irmão mais velho de duas meninas encontradas sem roupas na residência

Ícaro Gonçalves - 02 de maio de 2026

Vítimas foram encontradas dopadas e sem roupas pelo proprietário da residência (Fotos: Reprodução)

Dois jovens foram presos na manhã deste sábado (02), em Anápolis, suspeitos de invadir uma casa no Jardim Primavera 1ª Etapa juntamente com três garotas adolescentes.

Conforme apurado pelo Portal 6, os suspeitos teriam dopado as meninas para, posteriormente, abusá-las. O detalhe que mais impressiona é que um dos criminosos é irmão mais velho de duas das adolescentes.

O proprietário da casa teria chegado ao local e encontrado o imóvel com sinais de invasão. Dentro da casa, o morador encontrou as meninas sem roupas e confusas, aparentando terem sido sedadas. Elas têm entre 13 e 15 anos.

Os dois jovens também foram flagrados. Ao serem vistos, eles tentaram fugir, mas foram contidos pelo morador. No local, foram encontrados medicamentos de uso controlado, que teriam sido administrados às menores.

Questionadas, as meninas disseram que foram coagidas pelo irmão a tomar os medicamentos. No bolso de um suspeito foi encontrado o medicamento tadalafila e, no chão de um dos cômodos, um colchão que seria usado durante o crime.

Durante a ocorrência, uma das adolescentes teria relatado estar em situação de vulnerabilidade social, dizendo estar sem comer por mais de dois dias. Também foi informado que a menor de 15 anos já seria mãe de um bebê de um ano.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o atendimento das adolescentes no local. As menores ficaram sob responsabilidade dos órgãos de proteção, enquanto os dois criminosos foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes.

O caso segue em apuração pela Polícia Civil (PC).

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