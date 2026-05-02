Circo dos Sete Anões tem data para estrear e ingressos à venda em Goiânia

Atração foi instalada no Setor Morada do Sol e promete apresentações de tirar o fôlego dos goianienses

Ícaro Gonçalves - 02 de maio de 2026

Circo trará espetáculos de humor e adrenalina para Goiânia (Imagens: Captura de tela/Instagram)

O tradicional Circo Pindorama, nacionalmente conhecido como o ‘Circo dos Sete Anões’, fará uma nova estreia em Goiânia na próxima quinta-feira (07). A estrutura já foi montada no Setor Morada do Sol, em espaço próximo à feira da Avenida Mangalô.

A chegada da trupe promete movimentar a região Noroeste da capital, com um espetáculo que une adrenalina e o humor clássico do grupo que atravessa gerações.

O grande diferencial do Pindorama é ser o único circo brasileiro protagonizado por uma família de anões, que comanda desde a administração até as atrações de maior risco.

Quem visitar a lona nos próximos dias poderá conferir apresentações de tirar o fôlego como o globo da morte, as acrobacias aéreas e o malabarismo.

A diversão para as crianças fica por conta da palhaçaria e da participação de personagens do universo infantil.

Com décadas de estrada, o circo já percorreu os quatro cantos do país e se tornou figura carimbada em programas de auditório de grande audiência, como Ratinho, Eliana e Danilo Gentili.

A turnê pela capital é por tempo limitado, com ingressos custando a partir de R$ 40.

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