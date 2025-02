Placa chama atenção de quem visita residência. Teria coragem de colocar uma assim?

Mensagem intimidadora e direta foi fixada com o intuito de chamar atenção para um morador especial do local

Magno Oliver - 22 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / Placashistoria)

Uma humilde residência atraiu olhares curiosos e até gerou memes na internet após chamar atenção por uma placa pra lá de diferente e criativa.

Acontece que na casa, uma mensagem direta e inusitada surpreende quem chega. “Não temos Wi-Fi, brinque com o cachorro”, diz o aviso, que logo se tornou uma atração.

Dessa forma, a mensagem inusitada fez todo mundo largar o celular e chamou atenção de vizinhos e visitantes.

A ideia veio à mente dos donos da casa logo depois que eles perceberam que as visitas passavam mais tempo no celular do que interagindo com elas.

Assim, a intenção da família era incentivar conversas, interações sociais, momentos descontraídos e brincadeiras ao ar livre. O cachorro da casa, um pequeno peludinho, virou o principal alvo e beneficiário da mudança.

A placa foi colocada logo na entrada e rapidamente virou tema de fotos em outras redes sociais e comentários dos internautas.

Amigos, familiares e até desconhecidos começaram a compartilhar o case do cãozinho da interação social. Com isso, a mensagem ganhou popularidade e inspirou outras pessoas a adotarem ideias semelhantes em suas casas para conseguirem desviar o foco da tela e trazer para o convívio social.

A ideia inicial da placa não é impedir o uso dos aparelhos, mas sim estimular mais a interação entre pessoas. A iniciativa reforça a importância de pequenas mudanças no dia a dia para melhorar a convivência.

Mesmo sem Wi-Fi disponível, os visitantes não deixaram de aproveitar a estadia. Essa nova dinâmica fez com que o ambiente ficasse mais acolhedor e descontraído.

