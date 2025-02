5 conta que quem é idoso no Brasil não precisa mais pagar

Pedro Ribeiro - 24 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O aumento do número de idosos no Brasil reflete melhorias no acesso à saúde, saneamento básico e qualidade de vida.

Esses fatores contribuem diretamente para um bom Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e mostram que a população está vivendo mais e melhor.

Com esse crescimento da terceira idade, é essencial conhecer os direitos e benefícios disponíveis, que podem trazer mais tranquilidade financeira.

Muitos idosos desconhecem direitos que garantem benefícios financeiros e reduzem gastos essenciais.

Saber dessas vantagens faz toda a diferença na qualidade de vida!

1. Medicamentos do Farmácia Popular

A saúde é uma preocupação constante, mas, felizmente, muitos medicamentos são distribuídos gratuitamente para idosos no Brasil.

O programa “Aqui Tem Farmácia Popular” oferece remédios para diabetes, hipertensão e asma sem custo algum.

Basta apresentar a receita médica e um documento com foto em farmácias credenciadas.

2. Segunda via de documentos

A segunda via da carteira de identidade pode ser cara para a maioria das pessoas, mas os idosos têm direito à gratuidade.

Caso precise tirar um novo documento por perda, roubo ou deterioração, basta ir a um posto de atendimento e solicitar a isenção da taxa.

Ter um RG atualizado é essencial para garantir outros benefícios!

3. Transporte de ônibus

Idosos a partir de 65 anos podem andar de ônibus gratuitamente em todo o país, basta apresentar um documento com foto ao motorista ou cobrador.

Em algumas cidades e estados, a gratuidade começa a partir dos 60 anos.

Além disso, o Estatuto do Idoso garante passagens gratuitas ou com desconto em viagens interestaduais.

4. Inteira em eventos culturais

Diversão também é um direito! Idosos pagam meia-entrada em teatros, cinemas, shows e eventos esportivos.

Essa regra vale em todo o Brasil e permite que a terceira idade continue aproveitando momentos de lazer sem pesar no orçamento.

Para garantir o benefício, basta apresentar um documento de identidade na bilheteria.

5. IPTU

Muitos idosos não sabem, mas podem ter isenção total ou parcial do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Esse benefício varia conforme a cidade, mas geralmente é concedido a aposentados e pensionistas que possuem apenas um imóvel e rendimentos baixos.

Para solicitar, é necessário procurar a prefeitura do município e apresentar os documentos exigidos.

