Condições de vida em favelas favorecem mutações do coronavírus, aponta estudo

Trabalho foi publicado neste mês na revista Frontiers in Microbiology

Folhapress - 24 de fevereiro de 2025

Imagem de favela. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

(FOLHAPRESS) – Um estudo da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) mostrou que as condições de vida em favelas favorecem a mutação de novas cepas do coronavírus.

Para chegar a essa conclusão, a pesquisa usou amostras de moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e constataram que as infecções por Covid-19 são agravadas pela desigualdade social e de moradia.

O trabalho foi publicado neste mês na revista Frontiers in Microbiology a partir do sequenciamento genético de 501 testes coletados de 2020 a 2022, quando a alta letalidade na Maré preocupava os especialistas.

No caso da Maré, as casas próximas e com muitos habitantes, pouca ventilação e muita circulação influenciaram na mutação de novas cepas do vírus. Não à toa, os índices de mortalidade na favela variaram de 10% a 16% entre os infectados, quase o dobro em relação a áreas urbanizadas no Rio.

Na maioria dos casos, as infecções aconteceram fora do complexo. Para os pesquisadores, isso é uma demonstração da conexão entre a desigualdade e a propagação de doenças, não só do coronavírus, mas também influenza e tuberculose, na sociedade.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 125 mil pessoas vivem no complexo da Maré. No Brasil, aproximadamente 8% da população são moradores de favela. A recomendação do estudo é investir no monitoramento dessas regiões para evitar novas crises no futuro.

“Melhorar a infraestrutura e os serviços básicos, como água limpa, saneamento e assistência médica nas favelas é crucial para melhorar a saúde pública e resiliência em futuras crises”, recomenda o trabalho, também assinado por pesquisadores da UFF (Universidade Federal Fluminense), do Instituto D’Or e da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro).