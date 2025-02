Onde ver o Oscar, que ocorre neste domingo e tem ‘Ainda Estou Aqui’ na premiação

longa de Walter Salles foi indicado a três categorias -melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, com Fernanda Torres

Folhapress - 24 de fevereiro de 2025

(FOLHAPRESS) – A cerimônia do Oscar ocorre neste domingo (2), a partir das 21h, em Los Angeles. A noite mais importante de Hollywood será transmitida na Globo, no canal de TV por assinatura TNT e, no streaming, pela plataforma Max.

O longa de Walter Salles, “Ainda Estou Aqui”, foi indicado a três categorias -melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, com Fernanda Torres.

A CNN Brasil convidou o ator Murilo Benício para comentar a transmissão alternativa do canal de notícias. É a primeira vez que o ex-Globo vai comentar o Oscar.

Na principal categoria da noite, o brasileiro compete com “Anora”, “O Brutalista”, “Um Completo Desconhecido”, “Conclave”, “Duna: Parte 2”, “Emilia Pérez”, “Nickel Boys”, “A Substância” e “Wicked”.

Quanto aos filmes estrangeiros, compete com a animação “Flow” e os longas “Emilia Pérez”, “A Garota da Agulha” e “A Semente do Fruto Sagrado”.

Já a melhor atuação é disputada entre Fernanda Torres, Demi Moore (“A Substância”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Mikey Madison (“Anora”), e Cynthia Erivo (“Wicked”).

“Ainda Estou Aqui” conta a história da família Paiva após o sequestro e assassinato de seu patriarca, o ex-deputado Rubens Paiva, pela ditadura militar. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, é estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro.

O longa também ganhou o prêmio de melhor roteiro, no Festival de Veneza, e rendeu a Fernanda Torres o Globo de Ouro de melhor atriz em drama.