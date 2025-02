Morador de Goiânia viraliza ao usar Alexa para causar discórdia entre os vizinhos

Jovem divulgou método que ele denominou ser efetivo para assustar os vizinhos

Paulo Roberto Belém - 26 de fevereiro de 2025

Vídeo do TikToker Flávio Rodrigues recebeu milhares de curtidas (Foto: Captura/TikTok)

Um jovem de Goiânia usou o TikTok para contar sobre um método que ele denominou ser efetivo para assustar os vizinhos de um prédio residencial na capital “em um domingo, às 6h”.

Morando em um andar alto, Flávio Rodrigues disparou em tom altíssimo, usando a voz, da janela aberta do apartamento, qual seria a ferramenta. “Alexa, tocar fazendinha no volume máximo”, gritou.

Depois de segundos, um dispositivo de alguma unidade do prédio responde, tocando a música pedida pelo jovem, que remete “ao bom dia” da música do projeto infantil Mundo Bita.

Tocando por um certo tempo, enquanto o jovem dá gargalhadas, o tiktoker antecipa o reconhecimento da suposta reação de quem fosse o proprietário da “Alexa” que começou a tocar. “Estão morrendo de raiva de mim, gente, de ódio”, citou.

Percebendo o desligamento, o jovem sinalizou temer que seria interfonado em casa pela “brincadeira”. “Só pode”, concluiu.

Seguidores do jovem entraram na onda do vídeo, dando dicas para uma eventual repetição do ato. “Faz com um funk muito pesado”, disse um, tendo outro sugerido a música. “Moço, pelo amor de Deus faz com ‘Agudo Mágico’”, pediu.

Uma terceira seguidora se surpreendeu com a eficiência do dispositivo. “O que me choca é a Alexa funcionar com esse grito”, comentou.

