O Carnaval como voz da causa animal: a importância do enredo da São Clemente na luta pelos direitos dos animais

Ao trazer essa temática para um dos maiores espetáculos do mundo, a escola está amplificando a voz de quem, de fato, não tem

Seliane da SOS - 26 de fevereiro de 2025

Comissão de frente e casal da São Clemente. (Foto: Captura de Tela/YouTube/Nosso Carnaval Oficial)

O Carnaval do Rio de Janeiro é uma das maiores manifestações culturais do mundo. Mas, para além da festa, da alegria e do brilho das fantasias, o desfile das escolas de samba também se consagra como um importante palco para reflexões sociais.

Em 2025, a São Clemente utilizará a Sapucaí para algo que vai muito além do entretenimento: um verdadeiro manifesto em defesa dos direitos dos animais.

Com o enredo “A São Clemente dá voz a quem não tem”, a escola carioca trará à tona a causa animal, destacando a importância da adoção e da luta contra os maus-tratos.

A escolha do tema é de extrema relevância. Infelizmente, os maus-tratos contra animais ainda são uma realidade em todo o país. Cachorros e gatos abandonados lotam abrigos e vivem em condições precárias nas ruas, sujeitos a fome, doenças e violência.

O cão caramelo, símbolo do enredo da São Clemente, representa milhões de animais anônimos que sofrem diariamente. Ao trazer essa temática para um dos maiores espetáculos do mundo, a escola está amplificando a voz de quem, de fato, não tem.

A conscientização é um dos pilares fundamentais da luta em defesa dos direitos dos animais. Quando uma instituição com a visibilidade de uma escola de samba coloca essa questão em evidência, ela contribui para despertar um olhar mais sensível da sociedade.

Como vereadora aqui em Anápolis, sei da importância de trazer essa pauta para os espaços de grande alcance. Quando falamos de proteção animal, estamos falando de uma questão de segurança pública, de justiça social e de respeito à vida.

A iniciativa da São Clemente deve ser celebrada e incentivada. Quanto mais setores da sociedade se engajarem na defesa dos animais, maior será o impacto dessa luta.

Que esse desfile seja um marco na história do Carnaval e um catalisador de mudanças para que o Brasil avance ainda mais na proteção animal.