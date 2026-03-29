Menos imposto, mais sonhos possíveis: o impacto da redução do ITBI em Anápolis

Programa Desengaveta diminuiu temporariamente a alíquota do imposto de 1,5% para 0,75%

Andreia Rezende - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A conquista da casa própria é, para muitas famílias, um dos maiores sonhos da vida. É mais do que um imóvel. É segurança, estabilidade, futuro. E cada avanço que facilita esse caminho precisa ser reconhecido.

A recente aprovação do programa Desengaveta, que reduz temporariamente a alíquota do ITBI em Anápolis, representa um passo importante nessa direção. Com a diminuição do imposto de 1,5% para 0,75% por um período determinado, a medida contribui diretamente para tornar mais acessível a regularização de imóveis e a formalização de negociações que estavam paradas.

Na prática, isso significa menos custo para quem está adquirindo um imóvel e mais incentivo para que negócios sejam concluídos com segurança jurídica. Em um cenário em que muitas famílias já enfrentam dificuldades para fechar a compra da casa própria, qualquer redução de custo faz diferença e pode ser decisiva.

Mas os impactos vão além do comprador individual.

A medida também movimenta o setor imobiliário, estimula a economia local e fortalece a base cadastral do município. Imóveis que estavam fora do sistema passam a ser regularizados, ampliando a arrecadação e permitindo que esses recursos retornem em forma de investimentos para a cidade.

Essa é uma ação que nasce do diálogo. Nesse momento que estamos discutindo retomada econômica e o Próspera Anápolis, um projeto de retomada de crescimento da nossa cidade, essa ação concreta representa já um resultado nessa direção.

O Legislativo atuou em parceria com o Executivo para viabilizar uma solução concreta, que atende tanto ao mercado quanto à população.

Esse é o papel da Câmara: ouvir, dialogar e transformar demandas em resultados.

Ao aprovar o Desengaveta por unanimidade, os vereadores demonstraram sensibilidade para compreender a realidade de quem empreende, de quem investe e, principalmente, de quem sonha em conquistar um imóvel. Com eu sempre digo, precisamos de ações, união e resultados, para que a vida das pessoas que confiam no nosso trabalho seja melhor.

Sabemos que ainda há muito a avançar. Mas iniciativas como essa mostram que, quando há diálogo e compromisso, é possível construir caminhos que beneficiam toda a cidade.