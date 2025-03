Conheça a carne para bife que é melhor que filé mignon e não custa uma fortuna

Corte macio, saboroso e mais em conta tem conquistado os churrasqueiros e amantes da boa comida

Magno Oliver - 02 de março de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Ensina que eu faço)

O filé mignon é amplamente reconhecido como um dos cortes mais nobres da carne bovina, especialmente por sua maciez e suavidade no sabor. No entanto, seu alto preço faz com que muitas pessoas procurem alternativas igualmente saborosas e que ofereçam um excelente custo-benefício.

O que poucos sabem é que há um corte que pode até superar o filé mignon na suculência e na experiência gastronômica — e o melhor: sem pesar no bolso.

Essa alternativa tem ganhado cada vez mais espaço nas cozinhas dos brasileiros, seja para preparar bifes no dia a dia ou mesmo para surpreender no churrasco do final de semana.

Se você quer um bife tão macio quanto o filé mignon, mas com um sabor ainda mais marcante e um preço mais acessível, precisa conhecer a maminha.

Parte nobre da alcatra, a maminha se destaca por sua textura macia e por conter um leve marmoreio de gordura, o que proporciona um sabor mais acentuado do que o filé mignon. Quando preparada corretamente, ela fica incrivelmente suculenta e pode ser usada tanto para grelhados na frigideira quanto para assados no forno ou na churrasqueira.

Diferente do filé mignon, que tem um sabor mais neutro e quase nenhuma gordura, a maminha possui uma leve camada de gordura que ajuda a realçar seu gosto durante o preparo. Isso faz com que o corte seja ainda mais valorizado por chefs e churrasqueiros, que sabem aproveitar ao máximo sua suculência.

Além disso, a maminha é um corte extremamente versátil, podendo ser utilizada em diversos pratos, como estrogonofes, picadinhos e até mesmo no preparo de carnes recheadas.

Outra grande vantagem desse corte é sua relação entre qualidade e preço. Enquanto o filé mignon pode ultrapassar os R$ 100 por quilo em algumas regiões, a maminha geralmente custa menos da metade desse valor, tornando-se uma escolha inteligente para quem deseja economizar sem abrir mão de uma carne macia e saborosa.

Dicas para preparar a maminha e deixá-la perfeita

Para garantir que a maminha fique ainda mais suculenta e atinja seu potencial máximo de sabor, siga estas dicas na hora do preparo:

1. Escolha um bom pedaço – Prefira peças que tenham uma camada de gordura uniforme, pois ela ajuda a manter a carne úmida durante o cozimento.

2. Corte no sentido correto – Sempre fatie a carne contra as fibras para garantir a maciez. Isso faz toda a diferença na textura do bife.

3. Tempere com antecedência – Sal grosso, pimenta-do-reino e um toque de alho combinam muito bem com esse corte. Deixe a carne absorver os temperos por pelo menos 30 minutos antes do preparo.

4. Atenção à temperatura – Antes de levar à frigideira ou à grelha, retire a carne da geladeira cerca de 30 minutos antes. Isso ajuda a garantir um cozimento mais uniforme.

5. Selagem rápida – Use fogo alto para selar a carne rapidamente dos dois lados, garantindo que os sucos fiquem concentrados no interior e deixando a carne mais suculenta.

6. Deixe a carne descansar – Após o preparo, aguarde cerca de cinco minutos antes de cortar e servir. Isso permite que os sucos internos se redistribuam, resultando em uma carne mais saborosa.

Vale a pena trocar o filé mignon pela maminha?

A resposta depende do gosto pessoal de cada um, mas, para quem busca uma carne que seja macia, suculenta e mais saborosa do que o filé mignon, a maminha é uma excelente alternativa. Seu preço acessível e sua versatilidade fazem com que seja uma escolha inteligente tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

Se você ainda não experimentou a maminha como substituta do filé mignon, vale a pena testar essa opção. Com a técnica de preparo correta, ela pode surpreender até os paladares mais exigentes.

Agora que você já conhece essa alternativa deliciosa e econômica, que tal incluí-la na próxima compra e testar essa experiência gastronômica incrível?

