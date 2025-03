Imóvel usado em ‘Ainda Estou Aqui’ será transformado em centro cultural no Rio

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A casa que serviu de cenário para “Ainda Estou Aqui”, primeiro filme brasileiro a vencer o Oscar, será transformada na Casa do Cinema Brasileiro. O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), nesta segunda-feira (3), ao confirmar que a prefeitura irá comprar o imóvel.

“Hoje sairá publicado no Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos desapropriar e transformar o imóvel do filme ‘Ainda Estou Aqui’ na Casa do Cinema Brasileiro”, escreveu Paes no X (antigo Twitter). Segundo ele, o espaço será aberto ao público para visitação e terá exposições interativas sobre a trajetória do Brasil no Oscar.

Além de homenagear o cinema nacional, a casa será um local de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, personagens centrais do filme dirigido por Walter Salles.

O prefeito destacou ainda que o local prestará tributo às atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que interpretaram Eunice em diferentes fases da vida. “Vamos tornar público o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos da premiação”, disse.

O imóvel também sediará a nova base da Rio Film Commission, órgão responsável por atrair produções audiovisuais para a cidade. Com isso, a prefeitura espera estimular novas produções nacionais e impulsionar o cinema brasileiro no cenário internacional.

Paes encerrou a publicação sugerindo que a estatueta do Oscar conquistada pelo filme poderia ser exposta no local. “Quem sabe ela não vem morar aqui? Nós vamos sorrir”.