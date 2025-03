Tumulto, comoção e coração na boca: a despedida de Paolla Oliveira como rainha da Grande Rio

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Na última noite de desfiles das escolas de samba do Carnaval do Rio, todos os olhos estavam voltados à Paolla Oliveira em sua despedida como rainha de bateria da Grande Rio.

E, de fato, a atriz chamou muito a atenção e até fez com que centenas de pessoas se amontoassem em um viaduto para vê-la desfilar.

O desfile estava marcado para acontecer por volta de 0h50, mas duas horas antes já era possível notar muita comoção e até um tumulto de pessoas e jornalistas em busca de uma palavra da musa em seu camarote.

Pouco tempo antes de entrar na Avenida, Paolla foi gravar, já toda paramentada, alguns vídeos com sua produção, e mais uma vez o alvoroço foi grande. “Coração está na boca”, disse ela na saída.

O viaduto em frente à Marquês de Sapucaí virou arquibancada e todos que lá estavam conseguiram ao menos um aceno da atriz.

Representando a Lua Encantada, Paolla logo após entrar -com o pé direito- na Avenida fez questão de acender sua fantasia com uma luz azul fluorecente.

Àquele momento, não eram só fãs anônimos que resolviam tietar a artista. Bruna Marquezine e Sabrina Sato também foram falar com ela perto da pista. E claro que Diogo Nogueira também estava na primeira fileira para vê-la bem de perto.

No fim do desfile, o público já gritava que Paolla e a Grande Rio seriam campeãs do Carnaval 2025.