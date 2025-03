Onde assistir Goiás x Vila Nova neste domingo (09), pela semifinal do Goianão

Bola vai rolar a partir das 17h no Estádio da Serrinha, casa do Esmeraldino

Augusto Araújo - 07 de março de 2025

Goiás e Vila Nova se enfrentam neste domingo (09). (Foto: Divulgação GEC/ VNFC)

Chegando na reta final do Goianão, teremos mais uma edição do Derby do Cerrado neste domingo (09). Goiás e Vila Nova se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal do campeonato.

A bola vai rolar a partir das 17h no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia.

Os anfitriões do primeiro duelo conseguiram a classificação “na bacia das almas”. Após um empate sem gols com o CRAC, na cidade de Catalão, a decisão ficou para a capital.

Aos sete minutos da segunda etapa, o zagueiro Luiz Felipe fez um gol para o Goiás. Assim, o Verdão estava avançando para a próxima fase do Goianão.

Contudo, o meio-campista Wagner Manaus calou a festa na Serrinha, aos 31 minutos. Depois disso, o Esmeraldino não conseguiu mais balançar as redes e a partida foi para os pênaltis.

Assim, o Goiás conseguiu avançar pelo resultado de 3 a 1.

O Tigrão também não teve vida fácil diante da Jataiense. Jogando em Jataí, o Colorado venceu por 1 a 0, graças a um gol contra do zagueiro Arthur Pierino.

Ao levar o confronto para o Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova jogou com o regulamento debaixo do braço e avançou para a semifinal do Goianão após um empate sem gols.

Onde acompanhar Goiás x Vila Nova?

A transmissão deve ficar a cargo da TBC ou da TV Assembleia Legislativa, como de praxe. A confirmação ainda será feita pela Federação Goiana de Futebol (FGF).

Contudo, os fãs poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

