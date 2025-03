Marcio Corrêa fez biópsia que pode indicar causa de miosite

Enquanto isso, o prefeito de Anápolis tem feito fisioterapia e recebido medicamentos que mitigam a dor e controlam a inflamação

Samuel Leão - 10 de março de 2025

José Fernandes e Márcio Corrêa. (Foto: Arquivo pessoal)

Ainda sem previsão de alta, o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), tem trabalhado direto do quarto onde está internado no DF Star, em Brasília, desde a semana passada.

Entre visitas de familiares e amigos médicos, o mandatário busca se inteirar do que acontece na cidade e até despacha com secretários.

Com quadro de miosite, que é uma resposta inflamatória que ataca músculos do corpo, o prefeito chegou a melhorar e receber alta do Ânima Centro Hospitalar, de Anápolis.

No entanto, logo as dores voltaram e amigos médicos recomendaram recorrer a uma unidade de saúde com mais recursos para descobrir o que tem causado inflamação.

A fraqueza nos membros inferiores deixou Márcio sem forças para andar. Por isso, uma biópsia foi feita retirando um pequeno pedaço de um músculo da perna para ser analisado em laboratório.

O resultado deve ficar pronto em breve e gerar um possível diagnóstico mais preciso para combater a causa da inflamação.

Enquanto isso, Márcio Corrêa tem feito fisioterapia e recebido medicamentos que mitigam a dor e controlam a inflamação.

Isso tem gerado, assim como ocorreu no Ânima, mais conforto clínico e uma surpreendente disposição para o trabalho remoto.

Como já explicado em reportagem do Portal 6, a miosite pode ser causada por doenças autoimunes, infecções geradas por gripes e reações adversas a medicamentos.

Saindo na frente

Projeto de Leandro Vilela (MDB), o Eixo Viário, que ligará a cidade à GO-020, passando pelo Parque Industrial José Alencar e conectando a BR-153, deve ganhar forma a partir desta segunda-feira (10).

A alteração deverá facilitar o acesso ao Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot) e, dentre as intervenções, a obra ainda prevê a construção de duas pontes sobre o Córrego Santo Antônio e a pavimentação em pista dupla.

Rubens Otoni 1

O deputado federal Rubens Otoni (PT) conseguiu viabilizar a construção de duas unidades de saúde, uma escola em tempo integral, creche e uma policlínica para Anápolis. A entrega dos equipamentos podem ocorrer já em 2026.

Os recursos são oriundos do programa Novo PAC e a única burocracia restante é a Prefeitura de Anápolis indicar as áreas para as obras poderem começar.

Rubens Otoni 2

O deputado federal Rubens Otoni (PT) também conseguiu recursos para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) voltada exclusivamente para caminhoneiros e viajantes que passam pelas rodovias BR-153, BR-060 e BR-414.

Outros 19 postos do mesmo tipo serão construídos pelo Brasil.

Correios

Não foram poucos os anapolinos que tiveram que ir ao Centro de Distribuição (CDD) dos Correios JK para buscar encomendas. O problema foi relatado à coluna, que contatou a direção do órgão.

No entanto, a estatal garante que as entregas estão ocorrendo normalmente 96% da capacidade humana disponível – que já deu conseguiu, inclusive, entregar 60% dos carnês de IPTUs da cidade..

Distância sentida

Além do estilo de “Xerife”, tem chamado a atenção no prefeito Sandro Mabel (UB) a ausência do governador Ronaldo Caiado (UB) neste início de governo.

É uma percepção cada vez mais comentada por agentes políticos goianienses.

Publicamente, essa situação já foi reverberada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) pelo deputado Clécio Alves (Republicanos).

Nota 10 para

Para a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), pela extinção das diárias concedidas a vereadores e servidores para viagens e visitas. Anteriormente, os vereadores recebiam o custeio da gasolina, estadia e outros custos tidos em “saídas”.

Em 2023, quando a benesse foi instituída, a Rápidas já havia denunciado na “farra das diárias” o que essa regalia estava causando aos cobres públicos, quando os agentes políticos e auxiliares recebiam de R$ 500 a R$ 1.100 até para deslocamentos curtos, como Goiânia e Brasília.

O corte gerará uma economia de R$ 1,5 milhão ao ano.

Nota 0

Para a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) e motoristas de Anápolis que já se acostumaram a utilizar o “gato” nas duas pistas da Rua Paraguai, que faz ligação com a rua 9, no bairro Boa Vista.

Sem qualquer tipo de fiscalização, não são poucos os condutores que descem pela contramão na iminência de causar acidentes pela imprudência.