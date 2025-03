O pão sem farinha mais fácil do mundo: só 3 ingredientes e pronto em minutos

Essa "receita dos sonhos" é feita com ingredientes simples, que já devem estar na sua geladeira

Ruan Monyel - 16 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Mamãe na América)

Fazer pão em casa é um verdadeiro prazer, mas muitas receitas exigem ingredientes específicos e longos tempos de preparo.

Agora imagine poder fazer um pão delicioso, sem farinha, usando apenas três ingredientes e com um preparo simples e rápido. Até parece um sonho, né?

Pois saiba que essa receita é real e fica pronta em minutos, sem complicação, sendo o preparo perfeito para um café da manhã ou lanche da tarde delicioso.

O pão sem farinha mais fácil do mundo: só 3 ingredientes e pronto em minutos

Essa “receita dos sonhos” é feita com ovos, cream cheese e fermento em pó, três ingredientes fáceis de encontrar em qualquer mercado.

Além de ser uma alternativa prática e saborosa, essa receita é uma excelente opção para quem segue dietas com restrição de carboidratos.

Afinal, como ele não leva farinha, o pão fica com uma textura leve e aerada, sem o peso do glúten, mas com o sabor suave e levemente amanteigado.

Para fazer essa receita, o primeiro passo é separar três ovos e bater bem até que fiquem levemente espumosos e, em seguida, adicione 200g de cream cheese em temperatura ambiente.

Misture tudo muito bem, e então, acrescente uma colher de chá de fermento em pó e mexa delicadamente até que o fermento esteja incorporado à massa.

Agora é só despejar a mistura em uma forma com papel manteiga, mas caso prefira, divida a massa em pequenas porções para fazer pãezinhos individuais.

Leve ao forno preaquecido a 180°C de 15 a 20 minutos, ou até que o pão fique dourado por cima e firme ao toque.

Assim que sair do forno, deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar para garantir a textura macia e leve do pão.

Depois que experimentar essa receita em casa, você nunca mais vai querer ir na padaria comprar pães para o café da manhã.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!