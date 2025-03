O segredo para economizar gás que as empresas não querem que você saiba

Reduzir gastos com o gás de cozinha é essencial hoje em dia por conta do constante aumento no preço dos itens de alimentação

Magno Oliver - 17 de março de 2025

(Foto: Captura de Tela / Agência Brasil)

Com o aumento constante no preço do gás de cozinha e dos alimentos, procurar maneiras caseiras e eficientes de reduzir o gasto e consumo se tornou prioridade na vida das famílias brasileiras.

Mesmo com as empresas de gás se beneficiando com os consumidores pagando a mais, existem estratégias caseiras que ajudam a reduzir o gasto com o gás de cozinha.

Dessa forma, esses truques simples geram uma economia enorme para o bolso e não comprometem a qualidade da alimentação ou o conforto em casa.

As empresas de gás de cozinha não te contam, mas um dos maiores fatores de desperdício de gás está na forma de utilização do fogão da sua casa.

É preciso fazer a limpeza regular e desentupimento das bocas das chamas, além de ter um cuidado especial também com o canal interno do fogão onde sai o gás de cozinha e as mangueiras em que ele corre.

Outro segredo para otimizar o uso do gás é fazer o ajuste da chama para o tamanho ideal. Os especialistas reforçam que quando a chama está maior do que o necessário, uma quantidade considerável de gás é desperdiçada.

Além disso, constantemente é necessário checar as roscas do botijão de gás e os canos do fogão e forno. Você pode despejar um pouco de espuma de sabão e observar se há algum vazamento ao redor.

Outro ponto importante é conferir e evitar a passagem de vento próximo ao fogão da sua cozinha. Isso vai reduzir a potência das chamas e exigir mais tempo para o cozimento, elevando o consumo de gás.

Outra dica importante é cozinhar com panela de pressão, o que ajuda na economia do gás de cozinha. Acontece que ela tem um tempo 3 vezes menor de cozimento que uma panela comum.

