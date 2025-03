O segredo para fazer as toalhas ficarem macias de novo (sem produtos caros)

Esse segredo simples, utiliza apenas um produto comum para amaciar as toalhas de banho

Ruan Monyel - 18 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Instagram/joycecavallari)

Toalhas de banho macias e fofinhas são um verdadeiro prazer após uma ducha, mas com o tempo, é comum que elas fiquem ásperas e com um cheiro desagradável.

Esse problema acontece porque, com o uso constante, as fibras do tecido acumulam resíduos de sabão e amaciante, o que deixa o tecido endurecido e com menos absorção.

Porém, existe um segredo simples e econômico para restaurar a maciez das toalhas sem precisar de produtos caros, utilizando apenas um ingrediente.

O segredo para fazer as toalhas ficarem macias de novo (sem produtos caros)

Muitas pessoas acreditam que o uso de amaciante é a solução para deixar as toalhas mais macias, mas o que acontece é justamente o contrário.

Os amaciantes convencionais criam uma camada de cera sobre as fibras do tecido, o que impede a toalha de absorver água corretamente, deixando a peça mais rígida com o tempo.

Além disso, o excesso de sabão que fica retido nas fibras após a lavagem também contribui para que as toalhas fiquem ásperas.

Mas, a melhor solução para acabar com esse problema é o vinagre de álcool, pois ele dissolve resíduos acumulados, amacia as fibras e ainda elimina odores desagradáveis.

Primeiro, coloque as toalhas na máquina de lavar e adicione o sabão em pó ou sabão líquido de sua preferência.

Agora, no compartimento destinado ao amaciante, substitua o produto por meia xícara de vinagre de álcool, e então, ligue a máquina no ciclo normal de limpeza.

O vinagre de álcool age de forma eficaz porque é um ácido natural que dissolve o excesso de sabão e amaciante retido nas toalhas.

Ele também ajuda a equilibrar o pH da água, o que melhora a textura do tecido e impede o acúmulo de resíduos após a lavagem.

O resultado é uma toalha macia, com toque suave e um cheiro neutro, sem aquele odor desagradável de umidade. Vale a pena testar.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!