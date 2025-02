Terminou de banhar, pegou a toalha e notou que ela estava fedendo? Veja como resolver esse problema

Existem alguns truques simples para evitar que as toalhas acumulem odores e percam a maciez

Ruan Monyel - 01 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Pra Você Mulher)

Nada pior do que pegar a toalha depois do banho e perceber que elas estão ásperas ou com um cheiro desagradável, não é mesmo?

Muitas vezes, mesmo lavando regularmente, elas acabam ficando endurecidas e com odores fortes, o que pode tornar a experiência de uso bem incômoda.

Mas existem alguns hábitos simples para evitar que as toalhas acumulem odores e, de quebra, deixá-las macias como as dos hotéis.

Hábitos simples para deixar as toalhas macias e livres de odores indesejados

A toalha de banho é um item essencial do dia a dia, fazendo parte de um dos momentos mais relaxantes da rotina: o banho.

E, embora para algumas pessoas pareça algo banal, a maciez do tecido e o aroma são partes fundamentais do nosso bem-estar. No entanto, mesmo com a limpeza regular, as toalhas insistem em acumular odores.

O problema é que, sem perceber, muitas pessoas cometem erros na lavagem e na secagem das peças, fazendo com que elas percam a maciez.

Desde o excesso de sabão até a forma de armazenamento, pequenos hábitos podem fazer toda a diferença na conservação do tecido.

Evite misturar toalhas com outras peças, pois isso pode deixar o tecido áspero. Priorize a lavagem das toalhas separadamente.

Na hora de lavá-las, use pouco sabão em pó e adicione vinagre de álcool. Assim, você evita o mau cheiro e ainda mantém a maciez do tecido.

Outro ponto de atenção é o tempo de molho. Evite deixar as toalhas por muito tempo na água, pois a umidade pode gerar odores desagradáveis.

Por fim, é essencial que as toalhas sequem completamente antes de guardá-las. Isso impede a proliferação de fungos e garante que elas fiquem sempre macias e livres de cheiros fortes.

