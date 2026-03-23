Escondido na mata Atlântica: hotel de luxo com mais de 60 quartos e piscina gigante foi abandonado desde 2009

Antigo Hotel Simon, no Parque Nacional do Itatiaia, se transformou em ponto de curiosidade e exploração urbana

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Um hotel de luxo que já foi referência no Brasil hoje chama atenção pelo abandono e pelo cenário tomado pela natureza. Escondido na Mata Atlântica, o antigo Hotel Simon, com mais de 60 quartos e estrutura grandiosa, foi abandonado desde 2009 e se tornou um dos locais mais curiosos do país.

As informações foram divulgadas pelo perfil @lugaresabandonados, especializado em explorar construções esquecidas ao redor do mundo.

Um hotel de luxo em meio à natureza

Inaugurado no final da década de 1930, o Hotel Simon foi um dos primeiros empreendimentos de alto padrão na região do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Fundado por Josef Simon, o local servia como base para turistas e exploradores que visitavam o parque.

Além disso, o hotel oferecia:

mais de 60 quartos

áreas amplas de convivência

estrutura considerada sofisticada para a época

Por isso, se tornou referência em hospedagem na região.

Localização estratégica

O hotel fica na parte baixa do parque, próximo à Trilha dos Três Picos.

Na época de funcionamento, essa localização atraía visitantes interessados em trilhas e contato com a natureza.

Assim, o empreendimento combinava conforto com acesso privilegiado a um dos parques mais importantes do país.

Abandono e deterioração

O Hotel Simon foi desativado por volta de 2009 e, desde então, permanece sem uso.

Com o passar dos anos, a estrutura começou a apresentar sinais de deterioração.

No entanto, relatos indicam que ainda é possível encontrar:

móveis antigos

salões amplos

vestígios da arquitetura original

Dessa forma, o local preserva parte de sua história, mesmo em estado de abandono.

Interesse crescente nas redes sociais

Nos últimos anos, o hotel ganhou destaque nas redes sociais.

O espaço se tornou ponto de interesse para praticantes de “urbex” (exploração urbana), que buscam locais abandonados com valor histórico e visual impactante.

Além disso, muitos visitantes descrevem o local como um “palácio esquecido na mata”, devido à combinação entre arquitetura e natureza.

Entre história e mistério

O Hotel Simon representa um capítulo importante do turismo na região.

Ao mesmo tempo, seu estado atual desperta curiosidade e reflexões sobre o abandono de construções históricas.

Assim, o local segue como um dos cenários mais intrigantes da Mata Atlântica brasileira.

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