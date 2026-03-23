Conheça o concreto especial usado no Pentágono que suporta explosões e chama atenção pela resistência

UHPC utiliza microfibras de aço para criar uma estrutura extremamente resistente e já começa a ganhar espaço em obras no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Um tipo de concreto especial tem chamado atenção por sua resistência extrema e aplicação em obras de alto nível de segurança. O material, conhecido como UHPC (Ultra High Performance Concrete), já foi utilizado em estruturas como o Pentágono e usinas nucleares.

As informações foram divulgadas pelo perfil @obracanteiro.br, especializado em conteúdo sobre construção civil.

O que é o UHPC

O UHPC é um concreto de altíssimo desempenho que utiliza uma tecnologia diferente da convencional.

Em vez de depender apenas de brita e vergalhões, ele incorpora milhares de microfibras de aço. Dessa forma, cria uma espécie de malha interna extremamente resistente.

Por isso, o material ficou conhecido como uma espécie de “armadura líquida”.

Resistência muito acima do concreto comum

A principal diferença está na resistência.

Enquanto o concreto tradicional usado em obras costuma atingir cerca de 3.000 PSI, o UHPC pode ultrapassar 20.000 PSI.

Assim, o material suporta impactos extremos, incluindo situações de alta pressão e até explosões.

Além disso, essa resistência reduz fissuras e aumenta a durabilidade das estruturas.

Como funciona na prática

As microfibras de aço se distribuem por toda a mistura. Com isso, elas reforçam o concreto em todas as direções.

Diferente do modelo tradicional, que concentra a resistência em pontos específicos com vergalhões, o UHPC distribui a força de forma uniforme.

Portanto, a estrutura ganha mais estabilidade e segurança.

Uso no Brasil e no mundo

No Brasil, o uso ainda é limitado. No entanto, a tecnologia começa a aparecer em obras de infraestrutura e projetos mais avançados.

Por outro lado, em países com maior investimento em engenharia, o UHPC já se consolidou como solução para estruturas críticas.

Assim, a tendência é de crescimento no uso desse material nos próximos anos.

Vantagens e desafios

Entre as principais vantagens, estão:

alta resistência

maior durabilidade

redução de fissuras

possibilidade de estruturas mais leves

Por outro lado, o custo ainda é um desafio. Além disso, a tecnologia exige conhecimento técnico específico para aplicação correta.

Mesmo assim, o UHPC surge como uma alternativa inovadora para o futuro da construção civil.

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