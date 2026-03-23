Conheça o concreto especial usado no Pentágono que suporta explosões e chama atenção pela resistência
UHPC utiliza microfibras de aço para criar uma estrutura extremamente resistente e já começa a ganhar espaço em obras no Brasil
Um tipo de concreto especial tem chamado atenção por sua resistência extrema e aplicação em obras de alto nível de segurança. O material, conhecido como UHPC (Ultra High Performance Concrete), já foi utilizado em estruturas como o Pentágono e usinas nucleares.
As informações foram divulgadas pelo perfil @obracanteiro.br, especializado em conteúdo sobre construção civil.
O que é o UHPC
O UHPC é um concreto de altíssimo desempenho que utiliza uma tecnologia diferente da convencional.
Em vez de depender apenas de brita e vergalhões, ele incorpora milhares de microfibras de aço. Dessa forma, cria uma espécie de malha interna extremamente resistente.
Por isso, o material ficou conhecido como uma espécie de “armadura líquida”.
Resistência muito acima do concreto comum
A principal diferença está na resistência.
Enquanto o concreto tradicional usado em obras costuma atingir cerca de 3.000 PSI, o UHPC pode ultrapassar 20.000 PSI.
Assim, o material suporta impactos extremos, incluindo situações de alta pressão e até explosões.
Além disso, essa resistência reduz fissuras e aumenta a durabilidade das estruturas.
Como funciona na prática
As microfibras de aço se distribuem por toda a mistura. Com isso, elas reforçam o concreto em todas as direções.
Diferente do modelo tradicional, que concentra a resistência em pontos específicos com vergalhões, o UHPC distribui a força de forma uniforme.
Portanto, a estrutura ganha mais estabilidade e segurança.
Uso no Brasil e no mundo
No Brasil, o uso ainda é limitado. No entanto, a tecnologia começa a aparecer em obras de infraestrutura e projetos mais avançados.
Por outro lado, em países com maior investimento em engenharia, o UHPC já se consolidou como solução para estruturas críticas.
Assim, a tendência é de crescimento no uso desse material nos próximos anos.
Vantagens e desafios
Entre as principais vantagens, estão:
- alta resistência
- maior durabilidade
- redução de fissuras
- possibilidade de estruturas mais leves
Por outro lado, o custo ainda é um desafio. Além disso, a tecnologia exige conhecimento técnico específico para aplicação correta.
Mesmo assim, o UHPC surge como uma alternativa inovadora para o futuro da construção civil.
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