‘Dia D’ vai ofertar 2,5 mil vagas de empregos e cursos de qualificação profissional em Goiânia

Evento também terá oficinas práticas de geração de renda, como a produção de bombons e brindes

Ícaro Gonçalves - 23 de abril de 2026

Ação vai oferecer vagas de emprego e cursos de qualificação (Foto: Divulgação/Secretaria de Estado da Retomada)

No próximo sábado, dia 25 de abril, o Governo de Goiás vai promover o ‘Dia D’ para os goianienses que buscam uma nova oportunidade de trabalho ou um curso para qualificação profissional.

A ação vai ocorrer no Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) do Parque Amazônia e vai ofertar cerca de 2.500 vagas de emprego, com salários que chegam a R$ 4 mil.

Além das vagas, os moradores podem se inscrever em cursos gratuitos de áreas como estética feminina, confeitaria e corte e costura. O objetivo é ampliar as oportunidades de qualificação profissional e geração de renda para a população.

A ação, promovida por meio da Secretaria de Estado da Retomada, também ofertará apoio financeiro para os alunos em situação de vulnerabilidade no valor R$ 250, por meio da Bolsa Qualificação.

Quem concluir o curso ainda tem a chance de conseguir um crédito de até R$ 5 mil para abrir o próprio negócio.

“Com o Dia D, o Governo de Goiás atua para aproximar as pessoas das oportunidades, facilitando o acesso à formação, acelerando a empregabilidade e criando caminhos reais para geração de renda”, destaca o secretário da Retomada, César Moura.

O evento também contará com oficinas práticas voltadas para a geração de renda, como a produção de bombons e brindes. O atendimento será por ordem de chegada, com a distribuição de senhas no local ao longo do dia.

Para completar a programação, o público terá acesso a serviços gratuitos de saúde e beleza, como corte de cabelo e maquiagem. Também será possível emitir documentos importantes, como a carteira do idoso e do autista, facilitando a vida do cidadão.

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