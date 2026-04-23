Homem é preso em Anápolis após tentar aplicar o “golpe da marmita” duas vezes no mesmo restaurante

Suspeito bloqueou os proprietários do estabelecimento, mas usou o mesmo número para enviar nova mensagem

Natália Sezil - 23 de abril de 2026

Homem foi preso após repetir o “golpe da marmita”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem, cuja idade não foi revelada, foi preso nesta quinta-feira (23) após tentar aplicar o “golpe da marmita” duas vezes no mesmo restaurante, em Anápolis.

Rogger Soares, proprietário do Recanto da Comida Caseira, localizado na Vila Jaiara, compartilhou a história pelas redes sociais. No Instagram, contou que o suspeito pediu oito marmitas diárias, alegando que seriam para os funcionários dele.

O pedido foi entregue, mas o pagamento nunca aconteceu, e Rogger acabou sendo bloqueado pelo suposto golpista no WhatsApp.

Algum tempo depois, o homem decidiu “tentar a sorte”. Desta vez, ele contatou diretamente o número do restaurante.

Encomendou várias marmitas de novo, mas acabou sendo surpreendido pela Polícia Militar (PM), acionada pela vítima assim que percebeu a situação.

“Já deu certo uma vez, aí foi tentar de novo achando que eu era otário”, desabafou o proprietário.

Ao radialista Marcelo Santos, do Repórter Anápolis, Rogger detalhou que o suspeito utilizou o mesmo número ao tentar reaplicar o golpe. Além disso, fez o pedido por áudio, possibilitando que as vítimas identificassem a voz.

O suspeito foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), onde fica à disposição da Justiça. O caso é apurado sob a tipificação de tentativa de estelionato.

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