Jovem morre após ser esfaqueado no peito em frente à Praça da Matriz, em Senador Canedo

Samu chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar óbito da vítima

Davi Galvão - 06 de abril de 2025

Crime aconteceu em frente à uma distribuidora de bebidas. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma discussão em frente a uma distribuidora de bebidas localizada na Praça da Matriz, em Senador Canedo, neste domingo (06).

De acordo com testemunhas, a confusão teria começado após o autor do crime acusar a vítima de ter-lhe furtado um celular, já que não encontrava o aparelho.

Durante o desentendimento, o agressor desferiu um golpe de faca no tórax da vítima, identificada como Natanael Castelo Branco de Sousa, que ainda tentou correr até o estabelecimento pedindo ajuda, mas caiu em frente ao local.

O suspeito, que foi descrito como um homem de baixa estatura, magro, com barba ruiva, cego de um olho e vestindo blusão de moletom vermelho com capuz, fugiu a pé com a faca em mãos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

Imagens de câmeras de segurança devem contribuir com as investigações. Uma foto do suspeito, registrada anteriormente em uma abordagem da Guarda Municipal, foi reconhecida por testemunhas. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

