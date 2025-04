Fetiche em farda: vídeo íntimo de PM dentro da viatura vaza e cabo pode sofrer consequências

Gravação feita por um morador mostra o militar em momento sugestivo dentro da viatura, durante o serviço

Da Redação - 08 de abril de 2025

Ação foi registrada por morador do condomínio. (Foto: Captura)

Um vídeo íntimo de um policial militar de Goiás viralizou nas redes sociais após mostrar o cabo, fardado e dentro de uma viatura, em uma cena sugestiva que despertou tanto o imaginário fetichista quanto críticas pela postura considerada inadequada.

As imagens, gravadas em um condomínio de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, começaram a circular nesta segunda-feira (07).

No vídeo, é possível ver o PM da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizando movimentos explícitos no interior do veículo oficial.

Segundo o portal Metrópoles, ele estava acompanhado de outro militar, que subiu até o apartamento onde mora para resolver uma questão pessoal.

Ambos estavam em horário de serviço.

A cena foi registrada por uma moradora do condomínio, que notou a movimentação suspeita do policial e decidiu filmar.

Desde então, o vídeo circula amplamente em grupos de WhatsApp e redes sociais.

O PM envolvido, inclusive, já ganhou apelido entre internautas: “cabo da bronha”.

Ainda de acordo com o Metrópoles, o policial que reside no condomínio havia acabado de retornar de férias e deixou o colega sozinho na viatura por alguns minutos — tempo suficiente para o ato obsceno ser registrado.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) informou que o caso está sendo apurado e deve resultar em consequências disciplinares.

Confira a nota na íntegra:

“A Polícia Militar de Goiás informa que tomou conhecimento do vídeo que circula nas redes sociais e que, imediatamente, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração do caso. A Corregedoria acompanha os procedimentos. A corporação reforça que não compactua com desvios de conduta e reafirma seu compromisso com a ética e a disciplina.”