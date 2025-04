Diabéticos de Anápolis precisam buscar insulinas em cidades vizinhas: “nem pagando”

Por outro lado, secretarias de Saúde de Goiânia e Aparecida de Goiânia informaram que não enfrentam o problema em suas respectivas cidades

Paulo Roberto Belém - 09 de abril de 2025

Na Unidade Básica de Saúde do Leblon, autônoma foi informada de que insulinas estão em falta há mais de 20 dias (Foto: Divulgação)

Irregularidade é a palavra que pode ser utilizada quando o assunto é a oferta de insulinas dos tipos NPH e Regular na Rede Municipal da Saúde de Anápolis. Há pelo menos 20 dias, os insumos têm faltado nos postos de saúde da cidade, conforme apurado pelo Portal 6.

Quem narrou a situação foi a autônoma Samara Fernandes Cruz, que disse à reportagem que no Residencial Leblon, não há sinal das insulinas.

Ela é a responsável em pegar as medicações para a mãe e avó, que precisam delas continuadamente. No entanto, mesmo indo ao postinho ou a farmácias da região, não obteve sucesso.

No bairro, ela não conseguiu ter acesso às insulinas nesta terça-feira (08). “A enfermeira me falou que faz mais de 20 dias que o postinho do Leblon está sem”, informou.

Atraso e incerteza

Já o aposentado Joaquim Vieira relatou atraso considerável, dizendo que só depois de oito dias indo até à Unidade Básica de Saúde do Bairro Filostro Machado, diariamente, conseguiu, enfim, ter acesso ao medicamento.

“Foi nesta segunda-feira (07) que consegui pegar no postinho do [Filostro], ficando lá até quase fechar porque tinha muita gente atrás da insulina que estava em falta. Para o mês que vem, eu já não sei”, disse.

Nem pagando

A autônoma disse que na unidade de saúde lhe disseram, inclusive, sobre a possibilidade do desabastecimento se estender às farmácias de Anápolis. “Saindo do postinho, passei na que tem ao lado, que me confirmou a falta recorrente”, citou.

A reportagem entrou em contato em uma farmácia tradicional do Centro anapolino para confirmar a informação. “Tem dois meses que estamos com falta e tenho a informação que é em toda a cidade”, disparou um atendente.

Aferindo a possibilidade da oferta em estabelecimentos da Vila Jaiara, região Norte, Jundiaí, mais ao Centro, e Parque Brasília, a leste, a mesma situação: zero estoque. “Esse ano ainda não consegui comprar”, disse o funcionário da farmácia do Parque Brasília.

Como saída, Samara disse que foi orientada a procurar pelo medicamento em outras cidades. “Me aconselharam a comprar em Goiânia ou Brasília”, revelou.

Ela completa: “Fiquei muito preocupada. Não só por minha mãe e por minha avó, mas por todos que precisam usar a insulina”, lamenta.

Prefeitura confirma desabastecimento

Em nota, a Prefeitura de Anápolis reconheceu a irregularidade, alegando que a falta da medicação não é problema isolado de Anápolis, dizendo que espera que o Governo Federal resolva o problema de desabastecimento.

Situação que não está acontecendo em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. Estando relativamente próximo à cidade, ambas relataram à reportagem não estar sofrendo com a falta.

O Portal 6 entrou em contato com o Ministério da Saúde, que não respondeu ao pedido de nota até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

Seguem as íntegras das notas:

Prefeitura Municipal de Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as insulinas NPH e Regular estão em desabastecimento no Ministério da Saúde, o que gera a falta da medicação em Anápolis e todas as outras cidades do país. A pasta aguarda a resolução e orientações por parte do Governo Federal.

Prefeitura Municipal de Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que o estoque de insulina já foi abastecido e que o fornecimento nas unidades de saúde foi regularizado.

Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

A assessoria da Prefeitura limitou-se a informar: Não temos desabastecimento dessas insulinas atualmente em Aparecida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!