Tem algum desses sobrenomes? Sua família pode fazer parte da realeza

Mesmo que hoje pareça algo distante, é possível encontrar registros de pessoas com sobrenomes que fizeram parte da história do Brasil

Pedro Ribeiro - 11 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Frank Samet)

Você já parou para pensar na história por trás dos seus sobrenomes?

Pode parecer apenas um detalhe no seu documento de identidade, mas esse pequeno nome pode guardar segredos sobre o seu passado— até mesmo uma ligação com a realeza.

Pois é, algumas famílias brasileiras carregam em seus sobrenomes a herança de tempos imperiais, nobreza europeia e histórias surpreendentes que atravessaram séculos.

Mesmo que hoje pareça algo distante da nossa realidade, é totalmente possível encontrar registros de pessoas com sobrenomes que fizeram parte da história do Brasil, especialmente durante o período do Império (1822-1889).

Bragança

Em primeiro lugar, temos o sobrenome Bragança, um dos mais significativos da história do país.

De origem portuguesa, ele surgiu na região celta de Portugal e chegou ao Brasil junto com a monarquia.

Na época, a família real portuguesa escolheu esse nome para representar a Casa de Bragança, que governou o Brasil durante o Império.

Além disso, é possível encontrar o nome Bragança em diversas cidades, bairros e até instituições.

Isso porque a influência da família real foi tão marcante que deixou seu legado registrado na geografia nacional.

Portanto, se esse é um dos seus sobrenomes, pode haver uma conexão direta com esse período histórico.

Caiado

Por outro lado, o sobrenome Caiado tem uma origem curiosa e, ao mesmo tempo, poderosa.

Durante o período colonial, pessoas com esse nome pertenciam à elite econômica.

Curiosamente, utilizavam tinta branca no rosto como forma de diferenciação social e étnica — prática que marcou uma época de forte separação entre grupos.

No Brasil, a família Caiado teve grande influência política, principalmente em Goiás.

Ao longo dos anos, seus membros ocuparam cargos públicos de destaque e contribuíram para o desenvolvimento político e agropastoril da região.

Logo, se você carrega esse sobrenome, vale muito a pena explorar registros políticos e históricos de Goiás.

Além disso, conversar com parentes mais velhos pode revelar histórias pouco conhecidas, mas muito importantes.

Ludovico

Por fim, temos o sobrenome Ludovico, que traz um toque de sofisticação e tradição europeia.

Com origem na Itália, esse nome não era muito comum na época da colonização, mas foi associado à alta nobreza e à aristocracia.

Pessoas com esse sobrenome geralmente ocupavam posições sociais elevadas e eram ligadas à cultura, arte e política.

Apesar de não ter tido grande presença nos registros coloniais brasileiros, famílias Ludovico se estabeleceram principalmente no Sul do país, mantendo costumes europeus e uma forte ligação com suas raízes.

Se esse for um dos seus sobrenomes, o ideal é buscar informações em consulados italianos, arquivos históricos estaduais e associações culturais.

Dessa forma, você pode encontrar pistas valiosas sobre a trajetória da sua família — e, quem sabe, até sobre possíveis ligações com a nobreza italiana.

