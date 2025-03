‘Placa’ utilizada por motorista de aplicativo chama atenção para comportamento dos goianienses: “corno”

Entregador fixou um aviso bem humorado brincando com mais um aspecto pelo qual o estado tem fama

Davi Galvão - 03 de março de 2025

Registro viralizou nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Ao longo dos anos, Goiânia conquistou certa fama entre o estado e até mesmo no país, com alguns dos destaques ficando para fatores como o clima e disposição urbana da capital. Porém, outros têm muito mais a ver com o comportamento da própria população, especialmente no trânsito.

Um dos maiores problemas apontados e que virou até piada é a dificuldade intrínseca ao goianiense em dar a seta, o que deixa o vai e vem dos carros, especialmente na hora do rush, muito mais caótico do que deveria.

Foi justamente por conta de toda essa dor de cabeça que um motociclista resolveu dar um “ultimato” aos demais motoristas e inovar no protesto contra essa prática da capital.

Assim, na mochila de entregas que carregava, em vez dos tradicionais adesivos, resolveu colar um aviso bem agressivo e brincando com outro aspecto pelo qual os goianos também são conhecidos.

“Já que não vai dar a seta, pelo menos aponta com o chifre para qual lado tu tá indo corno (a)”, está escrito.

Nos comentários, os usuários pareceram entrar no espírito da brincadeira, fazendo piadas com a atitude inusitada.

“Se depender do tanto de chifrudo que tem nessa cidade, o trânsito melhora uns 200%”, brincou uma internauta.

“E adianta dar seta? Além de corno esse povo se finge de cego”, questionou outro.