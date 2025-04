Corpo de jovem de 19 anos que se afogou após manobras de jet ski é encontrado no Lago Corumbá

Vítima estava a 70 metros da margem e 5 metros de profundidade

Davi Galvão - 28 de abril de 2025

Corpo de bombeiros foi acionado ainda na tarde deste domingo (27). (Foto: Divulgação)

Após horas de intensas buscas, o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar, nesta segunda-feira (28), o corpo do jovem que se afogou no Lago Corumbá IV, zona rural do município de Silvânia.

Testemunhas relataram que a vítima, identificada como Daniel Vitor Azevedo Carvalho, estava realizando manobras com um jet ski logo antes de perder o controle e cair, submergindo e não mais tornando à superfície.

Os bombeiros foram acionados ainda na tarde deste domingo (27), dando início aos trabalhos de busca.

A equipe de mergulhadores teve êxito em encontrar o corpo do jovem somente na manhã desta segunda, por volta das 08h. O corpo estava a 70 metros da margem e 05 metros de profundidade.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e o caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.

