Manutenção da Saneago pode deixar dezenas de bairros sem água em Aparecida de Goiânia, veja quais

Equipes técnicas farão a limpeza e desinfecção em reservatórios de três sistemas do município

Ícaro Gonçalves - 27 de abril de 2026

Reservatório de água da Saneago (Foto: Divulgação/Saneago)

Moradores de 26 bairros de Aparecida de Goiânia devem ficar atentos para a falta d’água entre terça-feira (28) e quinta-feira (30).

Isso porque, nesse período, equipes técnicas da Saneago farão manutenções em reservatórios de abastecimento da cidade, o que poderá suspender temporariamente o fornecimento de água em algumas regiões.

Segundo a Saneago, o trabalho que será feito envolve a limpeza e desinfecção em centros de reservação. O serviço é periódico e programado, necessário para conservar a qualidade da água tratada distribuída no município.

O trabalho começará às 7h30 da terça-feira (28), no sistema Madre Germana I e II, e deve ocorrer até por volta das 17h. Podem ser afetadas residências sem caixa d’água dos bairros Jardim Isaura, Jardim Rio Dourado, Madre Germana I e Madre Germana II.

Na quarta-feira (29), os técnicos seguem para o Sistema Ipê I e II, responsável pelo abastecimento dos bairros Conde dos Arcos, Jardim Canadá, Jardim dos Ipês III, Jardim Veneza, Parque das Nações e Residencial Jardim dos Ipês.

Já na quinta-feira (30), a limpeza será no Sistema Independência Mansões, que atende os bairros Cidade Livre, Colina Azul, Comendador Walmor, Conde dos Arcos, Independência Mansões, Independência, Jardim Florença e Jardim Riviera.

Também fazem parte da região Independência Mansões os bairros Loteamento Rio Vermelho, Marista Sul, Nova Cidade, Parque das Nações, Parque Hayala, Setor dos Estados, Setor Fabrício e Virgínia Parque.

O retorno da água deve ocorrer gradualmente após o fim da limpeza nos reservatórios.

“Solicitamos a compreensão dos clientes e o consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada”, disse a Saneago em comunicado.

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