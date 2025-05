Onde assistir Mirassol x Corinthians pelo Brasileirão neste sábado (10)

Equipes se encontram diante de momento de oscilação na temporada

Augusto Araújo - 08 de maio de 2025

Saiba onde assistir Mirassol e Corinthians pelo Brasileirão, neste sábado (10). (Foto: Reprodução/Instagram)

Sem conseguir engrenar uma sequência de resultados positivos, o Corinthians volta a campo neste sábado (10), pelo Brasileirão, para enfrentar o Mirassol, em partida válida pela 8ª rodada.

A bola vai rolar a partir das 18h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol (SP). João Vitor Gobi irá comandar a equipe de arbitragem.

Os anfitriões do momento perderam de forma dolorosa na última rodada. Jogando em Bragança Paulista, o Bragantino venceu com um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, graças a Isidro Pitta.

Com isso, o Mirassol se encontra em 16º lugar no Brasileirão, com apenas sete pontos conquistados nos sete jogos realizados até aqui. O Massa Bruta, por outro lado, subiu para a vice-liderança, com 16 pontos.

Irregularidade

Por outro lado, o Corinthians vive um momento de instabilidade. Nas últimas quatro partidas, o clube sofreu uma sonora goleada para o Flamengo, venceu o Novorizontino pela Copa do Brasil e o Internacional no Brasileirão.

Contudo, pela Sul-Americana, o Timão passa por situação delicada. O clube empatou por 1 a 1 contra o América de Cali. Memphis marcou o gol do Coringão, enquanto Sebástian Navarro deixou tudo igual para os colombianos.

Dessa forma, o Corinthians está com cinco pontos em quatro jogos, ocupando o 3º lugar no grupo C. O América, por outro lado, está em 2º com seis pontos.

Apesar disso, no Brasileirão a situação é mais tranquila. O time se encontra na 8ª posição, após o 4 a 2 aplicado sobre o Internacional. Assim, o time está com 10 pontos conquistados em sete jogos.

Onde assistir Mirassol x Corinthians pelo Brasileirão neste sábado (10)

A plataforma de streaming Prime Video fará a transmissão exclusiva do confronto, pelas mídias sociais. Contudo, os fãs ainda podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

