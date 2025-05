Preso em Goiás homem que se passava por Marcos Mion para enganar vítimas

Internautas eram levados a páginas clonadas, idênticas às oficiais, onde compravam vouchers de desconto que nunca existiram

Davi Galvão - 10 de maio de 2025

A Polícia Civil prendeu, em Santa Helena de Goiás, um homem de 24 anos suspeito de desenvolver sites falsos usados em golpes virtuais com uso de tecnologia deepfake. Segundo a corporação, os criminosos utilizavam vídeos manipulados com imagem e voz do apresentador Marcos Mion para divulgar promoções falsas de uma rede de restaurantes.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Voice Over, deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) do Distrito Federal (DF), nesta semana. As ações foram divulgadas nesta sexta-feira (09).

As vítimas eram levadas a páginas clonadas, idênticas às oficiais, onde compravam vouchers de desconto que nunca existiram, justamente por acreditarem que o apresentador Marcos Mion estaria atrelado a marca.

O suspeito foi detido na casa onde mora, em Santa Helena de Goiás, apontado como o responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos sites usados no esquema.

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com coleta de equipamentos eletrônicos e documentos. Contas bancárias ligadas ao investigado foram bloqueadas por ordem judicial.

Durante o interrogatório, o preso confessou envolvimento nos crimes e explicou como criava e operava as plataformas fraudulentas. Ele responderá por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro — delitos que, juntos, podem resultar em até 21 anos de prisão.

As investigações continuam para identificar outros participantes do esquema e mais vítimas.

