6 hábitos que muitos acham corretos, mas podem estar destruindo o seu carro

Muitas atitudes comuns no dia a dia podem, na verdade, estar acelerando o desgaste do seu veículo e até comprometendo sua segurança

Pedro Ribeiro - 13 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Mega Dicas Automotivas)

Cuidar bem do carro é algo que todo motorista diz fazer, mas será que você realmente está adotando as melhores práticas?

Muitas atitudes comuns no dia a dia, que parecem inofensivas ou até corretas, podem, na verdade, estar acelerando o desgaste do seu veículo e até comprometendo sua segurança.

Se você quer economizar com manutenção e aumentar a vida útil do seu automóvel, esse texto é para você.

6 hábitos que muitos acham corretos, mas podem estar destruindo o seu carro

1. Usar a embreagem para segurar o carro em subidas

Muita gente faz isso sem pensar: o carro para numa ladeira e, em vez de usar o freio de mão, o motorista segura o veículo apenas com a embreagem. Isso é um erro grave.

Essa prática causa um desgaste desnecessário no disco de embreagem. Com o tempo, isso pode gerar folgas, trepidações e até a necessidade de troca antecipada da peça.

Sempre que parar numa ladeira, use o freio de mão.

2. Completar o radiador com água de torneira

Esse é um hábito comum, mas extremamente prejudicial. A água da torneira contém minerais e impurezas que podem corroer as partes internas do sistema de arrefecimento do carro.

O correto é usar aditivo específico para radiador, misturado com água desmineralizada.

Essa mistura protege o motor contra o superaquecimento e ainda previne ferrugem e depósitos que podem entupir o sistema.

Fique atento a esse detalhe simples, mas fundamental para a saúde do seu carro.

3. Rodar com pneus mal calibrados

Dirigir com pneus murchos ou com pressão acima do recomendado afeta diretamente o desempenho e a segurança do carro.

Pneus descalibrados aumentam o consumo de combustível, desgastam mais rápido e prejudicam a estabilidade.

O ideal é conferir a calibragem pelo menos uma vez por semana ou antes de pegar a estrada.

Use sempre a pressão indicada no manual do carro ou na etiqueta que fica na porta do motorista.

4. Acelerar forte logo após ligar o motor

Muita gente acha que “acordar” o carro com uma acelerada forte é bom. Mas isso é um erro.

Quando o motor está frio, o óleo ainda não circulou completamente por todas as peças. Acelerar nesse momento gera atrito e desgaste desnecessário.

Por isso, ligue o carro, espere alguns segundos e comece a dirigir com suavidade. Isso ajuda a preservar o motor e reduz o risco de problemas futuros.

5. Descer na “banguela” (ponto morto)

Muitos motoristas acreditam que descer ladeiras em ponto morto economiza combustível. Mas essa prática, além de perigosa, não faz bem para o carro.

Nos veículos modernos, o sistema de injeção corta o combustível automaticamente quando se desce com a marcha engatada e o pé fora do acelerador.

Ou seja, manter o carro engrenado em descidas é mais seguro e eficiente. E ainda evita sobrecarga nos freios.

6. Ignorar o período de amaciamento do motor

Carros novos também precisam de cuidados especiais nos primeiros mil quilômetros. O chamado “amaciamento do motor” é essencial para o bom funcionamento a longo prazo.

Durante esse período, é importante evitar acelerações bruscas, velocidades altas e manter o giro do motor moderado.

Esses cuidados ajudam o carro a se adaptar melhor ao uso e evitam desgastes prematuros.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!