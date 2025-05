Toni Garrido chega a Goiânia com show especial de 40 anos de carreira

Evento marca primeira apresentação do artista no projeto Música no Câmpus

Thiago Alonso - 14 de maio de 2025

Cantor Toni Garrido. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Toni Garrido, ex-vocalista da banda Cidade Negra e voz de sucessos como A Estrada e Girassol, foi confirmado como a primeira atração do circuito de 2025 do Projeto Música no Câmpus, realizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Marcado para as 20h30 da próxima quarta-feira (21), o show do artista terá como palco o Centro de Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia da UFG.

A apresentação de Toni Garrido faz parte da turnê Baile Free, que revisita os maiores sucessos dos 40 anos de carreira do cantor, incluindo canções da jornada solo e também da época em que ele integrava a banda Cidade Negra.

Os ingressos já podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla. Os valores variam, sendo o mais barato custando R$ 12 para a modalidade meia-entrada, destinada para estudantes, professores e técnicos administrativos da UFG, além de professores da rede pública de ensino.

Também há a opção de meia-solidária, na qual os consumidores devem levar uma caixa de leite integral, além do bilhete com valor cheio, no custando R$ 24.

