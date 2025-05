Casal que comprava material de construção tem surpresa inesperada dentro da mercadoria

Uma simples ida à loja de construção rendeu um novo membro na família

Anna Júlia Steckelberg - 15 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

O que era pra ser só mais um sábado de poeira, cimento e cálculo de metragem virou um daqueles dias que parecem cena de filme — com miados ao fundo. Um casal nos Estados Unidos, que havia ido até uma loja da rede Menards para comprar sacos de concreto, saiu de lá com algo muito mais valioso (e fofinho): um gatinho!

A história, registrada no TikTok por @shelbyelko no dia 28 de abril, mostra o momento exato em que o casal escuta um som estranho vindo de um dos paletes de mercadoria. “Estávamos lá fazendo as contas de quanto concreto precisávamos e ouvimos um miado fraco”, conta Shelby.

Curiosos, eles começaram a investigar. Ao rasgar o plástico que envolvia os sacos de pedras de lava, a surpresa: um filhote preto e branco, atordoado, caiu no chão. “Coitado do bebê”, desabafa Shelby, enquanto milhões de corações se derretiam pelo resgate inesperado.

O vídeo já ultrapassou 4,9 milhões de visualizações e soma mais de 258 mil curtidas, com internautas rindo, chorando e, claro, invocando o famoso “Cat Distribution System” (CDS) — a teoria de que o universo distribui gatos para quem mais precisa (ou merece). O termo ficou famoso nas redes sociais após um vídeo viral de 2022 e, desde então, explica com humor esses encontros quase mágicos.

#kittens ♬ original sound – shelby_elko @shelbyelko I cannot believe this happened… we were standing there doing the math on how much concrete we needed & heard a faint meow. We went searching & I saw a tiny movement in the shrink wrap… this poor baby 🥺🥺🥺 #catdistributionsystem

Apesar da comoção, especialistas como Kate Meghji, da Humane Rescue Alliance, lembram que adotar um gato encontrado na rua requer cuidados. É preciso verificar se ele já tem dono, sinais de esterilização (como a ponta da orelha cortada) e procurar abrigos locais antes de assumir a guarda.

No caso do pequeno Oscar — sim, ele já ganhou nome! —, tudo está sendo feito com responsabilidade. Ele foi levado para uma sociedade humanitária local, está sob cuidados veterinários e vive temporariamente em um lar seguro. Shelby, que é voluntária no abrigo, afirmou que, se tudo correr bem, ela ou sua mãe o adotarão oficialmente.

Quem diria que uma ida à loja de construção renderia um novo membro na família?

A história de Oscar é mais uma prova de que o amor pode surgir onde menos se espera — até entre sacos de concreto.

