Uma pessoa do passado que ninguém achava que voltaria vai reaparecer na vida desses 5 signos

Movimentos inesperados podem mexer com emoções adormecidas e trazer de volta histórias que pareciam encerradas

Layne Brito - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem todo reencontro acontece por acaso. Em alguns momentos, o passado encontra um jeito de voltar, seja por meio de uma mensagem inesperada, uma conversa retomada ou uma presença que ninguém mais imaginava rever.

E quando isso acontece, sentimentos antigos podem reaparecer com força, trazendo dúvidas, saudade e até questões que pareciam resolvidas.

Nos próximos dias, esse movimento tende a ser mais intenso para alguns signos.

Pessoas que marcaram fases importantes, deixaram lembranças profundas ou saíram de cena sem explicações podem ressurgir e mexer bastante com o emocional.

Áries

Arianos podem ser surpreendidos por alguém que desapareceu sem grandes explicações e agora retorna com atitude diferente.

O reencontro tende a mexer com o orgulho, mas também com a curiosidade. Antes de agir no impulso, o melhor será entender por que essa pessoa resolveu voltar justamente agora.

Câncer

Cancerianos devem sentir esse retorno de forma mais intensa. Isso porque vínculos antigos costumam tocar profundamente o lado emocional do signo.

Alguém que marcou uma fase importante pode reaparecer, reacendendo memórias e colocando sentimentos antigos novamente em evidência.

Libra

Librianos podem viver um reencontro cheio de dúvidas, charme e tensão emocional.

Uma pessoa do passado pode surgir trazendo conversas pendentes ou intenções que ficaram mal resolvidas. O momento vai exigir equilíbrio para não romantizar o que um dia já causou confusão.

Escorpião

Para Escorpião, a volta de alguém tende a ser cercada de intensidade.

Pode ser uma pessoa com quem houve forte conexão, afastamento brusco ou uma história que nunca terminou de forma clara.

O retorno promete mexer com emoções profundas e exigir maturidade para decidir o que fazer.

Peixes

Piscianos entram na lista dos signos que podem ser surpreendidos por alguém que deixou saudade, dúvida ou expectativa.

Esse reencontro pode acontecer de maneira delicada, mas com forte carga emocional. O desafio será separar fantasia de realidade antes de abrir novamente espaço para essa pessoa.

No fim das contas, o passado nem sempre volta para ficar, mas quase sempre retorna para ensinar algo.

Para esses cinco signos, o momento pode servir como teste emocional, oportunidade de encerramento ou até chance de enxergar com mais clareza aquilo que antes parecia confuso demais.

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