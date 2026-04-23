Girar o colchão e escolher a base certa: o truque do momento para dormir melhor, segundo especialistas
Pequenos ajustes no quarto podem influenciar mais o descanso do que muita gente imagina
Dormir bem vai muito além de apagar as luzes e deitar depois de um dia cansativo. Em muitos casos, o que parece ser apenas desconforto passageiro ou noites mal dormidas pode estar ligado a detalhes silenciosos da rotina, especialmente à forma como o colchão é cuidado e à estrutura que o sustenta todos os dias.
São aspectos que costumam passar despercebidos, mas que fazem diferença real no descanso.
Nos últimos tempos, uma orientação simples tem chamado atenção justamente por unir praticidade e benefício direto.
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Sem exigir grandes gastos ou mudanças radicais no quarto, a recomendação gira em torno de dois pontos básicos que podem influenciar tanto na durabilidade do colchão quanto na sensação de conforto ao longo da noite.
A ideia é girar o colchão a cada poucos meses e garantir que ele esteja sobre uma base firme e adequada.
Embora pareça um cuidado pequeno, essa combinação ajuda a evitar deformações, melhora a distribuição do peso e favorece um apoio mais equilibrado para o corpo durante o sono.
Com o passar do tempo, é natural que o colchão sofra desgaste em áreas que recebem mais pressão.
Quando isso acontece sem manutenção, a tendência é que ele perca parte do suporte e comprometa o conforto. Ao fazer a rotação periodicamente, esse impacto é distribuído de forma mais uniforme, o que ajuda a preservar melhor a estrutura do material.
A base também entra como peça decisiva nesse processo.
Um colchão apoiado sobre uma superfície instável ou inadequada pode apresentar afundamentos, ruídos e desconfortos que atrapalham o descanso.
Já uma base firme contribui para manter a sustentação correta, oferecendo mais estabilidade e prolongando a vida útil do conjunto.
Apesar da recomendação, é importante lembrar que nem todo modelo exige o mesmo tipo de cuidado.
Alguns colchões possuem características específicas de fabricação e pedem orientações diferentes.
Ainda assim, a atenção com a base e a manutenção regular seguem como medidas importantes para quem quer transformar o quarto em um espaço realmente favorável ao sono.
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