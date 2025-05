Com apenas 4 ingredientes, pão caseiro não precisa sovar e fica uma delícia

Aprenda com especialistas no assunto a preparar o melhor da panificação matinal na sua mesa para comer a qualquer hora

15 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Pão caseiro é uma delícia, e nada mais prazeroso que consumir um desse bem fofinho, assado no forno e prontinho para comer a qualquer hora do dia.

Além de delicioso, preparar um pão fofinho em casa é uma maneira econômica e prática de alimentar a família com ingredientes frescos, nutritivos e sem aditivos industrializados.

Ingredientes de preparo do pão caseiro

– 450g de farinha de trigo;

– 2 colheres (chá) de fermento biológico seco (7g);

– 1 colher (chá) de sal (8g);

– 360ml de água morna (cerca de 1 e 1/2 xícara).

Como preparar o pão caseiro

Em uma tigela grande, você vai misturar a farinha, o fermento e o sal. Em seguida, coloque a água morna e mexa com uma espátula ou colher de pau até não restar farinha seca ou bolotinhas da mistura. A massa vai ficar bem grudenta e bastante homogênea.

Cubra a massa com um pano e deixe descansar em um local quentinho por 2 a 3 horas, até a mistura dobrar o volume. Caso você queira um pão ainda mais saboroso, coloque a tigela na geladeira e deixe fermentando lentamente por 12 horas seguidas.

Feito isso, é hora de modelar e colocar para assar. Você vai enfarinhar as mãos levemente, retirar a massa da tigela e transferir para uma bancada seca. Depois vai dobrar a parte inferior da massa em direção ao centro e enrolar como um burrito, formando uma bolinha.

Assim, aqueça o forno à 230ºC com uma panela de ferro ou cerâmica (com tampa) dentro por 30 minutos. Agora, com cuidado, coloque a massa dentro da panela quente, jogue algumas pedrinhas de gelo em volta para criar vapor e deixar a casca bem crocante. Em seguida tampe.

Dessa forma, deixe assando por 20 minutos com tampa e depois mais 15 a 20 minutos sem tampa, até dourar. Pode usar também uma assadeira comum, caso não queira panela, e mantenha o truque do gelo para garantir o vapor subindo.

Por fim, pão caseiro prontinho para consumir. Só preparar o acompanhamento.

