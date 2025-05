Receita de pão de forma: é muito fácil e fica mais gostoso que os de mercado

Se você nunca fez e tem medo da tal “massa que não cresce” ou do “ponto certo da farinha”, respira fundo e vem com a gente

Anna Júlia Steckelberg - 13 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Quem nunca sentiu o cheirinho de pão quentinho saindo do forno e foi imediatamente transportado para a casa da avó? Pois é, em tempos de correria e pães industrializados, tem gente mostrando que fazer seu próprio pão de forma em casa pode ser mais simples — e muito mais saboroso — do que parece. E o melhor: com ingredientes que provavelmente você já tem aí na cozinha!

A receita que está viralizando nas redes sociais é da Kellen Pires, criadora do perfil @pilotando.fogao, e está encantando quem testa. Além da praticidade, o resultado é um pão fofinho, saboroso e que deixa os do supermercado no chinelo. Uma verdadeira volta às origens, com gostinho de feito em casa.

Se você nunca fez pão e tem medo da tal “massa que não cresce” ou do “ponto certo da farinha”, respira fundo e vem com a gente. Essa receita é perfeita para iniciantes, não precisa sovar e ainda é feita no liquidificador. Sim, você leu certo: no li-qui-di-fi-ca-dor!

Olha só como é simples:

Você vai precisar de:

– 1 ovo;

– 2 colheres (sopa) de açúcar (24 g);

– ½ copo de óleo (120 ml);

– 1 colher (café) de sal (3 g);

– 1 copo de leite (250 ml);

– 1 envelope de fermento biológico seco (10 g);

– 2 e ½ copos de farinha de trigo (350 g).

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador — menos a farinha. Depois, coloque a mistura numa vasilha e vá adicionando a farinha aos poucos, mexendo bem até incorporar.

Unte uma forma, despeje a massa e deixe descansar por 30 minutos. Esse é o tempo que o fermento precisa pra fazer mágica.

Por fim, leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos.

O resultado? Um pão douradinho por fora, macio por dentro e com aquele orgulho de dizer “fui eu que fiz”.

Então, da próxima vez que pensar em comprar pão no mercado, lembra dessa receita. Seu café da manhã (e seu bolso!) agradecem.

Vai testar? Depois conta pra gente como ficou!

Confira o vídeo completo com a receita:

